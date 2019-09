Marcel Stalder wird neuer CEO der Chain IQ Group

Zürich – Der Verwaltungsrat der Chain IQ Group hat Marcel Stalder per 1. November 2019 zum neuen Group CEO ernannt. Der bisherige Group CEO Urs Dogwiler wird per 31. Oktober 2019 zurücktreten.

Die Ernennung des neuen Group CEO sei das Ergebnis der langfristigen, strategischen Planung des Verwaltungsrats, schreibt Chain IQ in einer Mitteilung. Im Rahmen der jährlichen regulären Prüfung Anfang 2019 seien der Verwaltungsrat und Urs Dogwiler zur Übereinkunft gelangt, dass mit dem Erreichen der vereinbarten Ziele einer strategischen und operativen Transformation für beide Seiten der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um mit Chain IQ die nächste Phase einzuleiten. Dogwiler wird am 31. Oktober 2019 seine Aufgaben an Marcel Stalder übergeben.

Stalder wechselt von EY, wo 23 Jahre und zuletzt als Market Leader Germany, Switzerland, Austria tätig war, zur Chain IQ Group. Darüber hinaus war er Country Managing Partner Switzerland und Mitglied sowohl der Geschäftsleitung als auch des Verwaltungsrats von EY Switzerland. Stalder soll, basierend auf der initiierten Strategie, die internationale Marktabdeckung und das globale Wachstum weiter forcieren und die Innovationskraft gestützt auf Technologie und Digitalisierung stetig vorantreiben. (mc/pg)