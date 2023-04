Martin Zwyssig wird neuer CFO der BKW Gruppe

Bern – Der Verwaltungsrat der BKW hat Martin Zwyssig zum neuen CFO der BKW Gruppe und Mitglied der Konzernleitung ernannt. Der ausgewiesene Finanzexperte bringt langjährige Erfahrung als CFO von börsenkotierten Schweizer Industrieunternehmen mit.

Seit 2020 ist Martin Zwyssig Group CFO von Rehau, einem weltweit tätigen Unternehmen für polymerbasierte Lösungen im Bau-, Automobil- und Industriebereich. Martin Zwyssig wird seine neue Aufgabe bei der BKW am 1. Juli 2023 aufnehmen. Er folgt auf Ronald Trächsel, der die BKW per Ende Juni verlassen wird.

Martin Zwyssig blickt auf eine langjährige Karriere in führenden Schweizer Industrieunternehmen zurück. Während dieser Zeit hat der ausgewiesene Finanzspezialist und Kenner der Schweizer und internationalen Industriebranche zahlreiche Transformationsprojekte erfolgreich umgesetzt und die Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Industrie- und Werkplatzes gestärkt. 2018 wurde der promovierte Wirtschaftswissenschaftler vom CFO Forum Schweiz zum CFO of the Year gewählt.

Der 58-Jährige ist verheiratet und schloss sein Studium an der Universität St. Gallen als Dr. oec. HSG ab. (mc/pg)