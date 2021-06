MCH Group übernimmt Digital Festival AG

Zürich – Die MCH Group übernimmt per 1. Juni 2021 zu 100 Prozent die Digital Festival AG in Zürich mit ihren Plattformen Digital Festival, HackZurich und HackZurich Talents. Das operative Team rund um Geschäftsführer und Mitgründer Jonathan Isenring wird in die MCH Group integriert und die Plattformen und deren Weiterentwicklung weiterhin verantworten.

Die MCH Group akquiriert mit den Plattformen der Digital Festival AG einen führenden Schweizer Event im Bereich Innovation, Technologie und Digitalisierung sowie den bedeutendsten Hackathon in Europa und eine einzigartige Plattform für die Karriere junger Talente. Dies stellt eine wertvolle Bereicherung des Swiss Events Portfolios der MCH Group dar, und sie wird in verschiedenen Bereichen von der Expertise und dem Netzwerk des neuen Teams profitieren.

Trotz schwieriger Rahmenbedingungen ist es 2020 gelungen, die Bedeutung und Bekanntheit des Digital Festival und des HackZurich weiter auszubauen. Nachdem im vergangenen Jahr mit dem HackZurich der weltweit erste hybride Hackathon lanciert worden ist, wird in diesem Jahr auch das Digital Festival erstmals hybrid durchgeführt, wodurch die Reichweite vergrössert und der Nutzen für die Community weiter gesteigert wird. (MCH/mc/pg)