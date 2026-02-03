Medacta erzielt 2025 zweistelliges Umsatzwachstum

Castel san Pietro – Das Tessiner Orthopädieunternehmen Medacta hat 2025 seinen Wachstumskurs fortgesetzt. Wie aus dem Communiqué vom Dienstag hervorgeht, haben im vergangenen Jahr alle Sparten in allen Regionen ein Wachstum verzeichnet. Ergebniszahlen legt Medacta traditionell erst im März vor.

Die Einnahmen kletterten 2025 um 15,8 Prozent auf knapp 684 Millionen Euro. Zu konstanten Wechselkursen hätte das Plus bei 18,5 Prozent gelegen. Damit schnitt Medacta in etwa wie von Analysten erwartet ab. Die eigene Zielmarke eines Umsatzwachstums zu konstanten Wechselkursen zwischen 16 und 18 Prozent hat das Unternehmen damit knapp übertroffen.

In allen Sparten verzeichnete Medacta zwar weiteres Wachstum. Besonders deutlich fiel dieses aber im Geschäftsbereich Extremitäten aus, wozu Schulterprodukte und die Sportmedizin zählen. Hier stiegen die Einnahmen zu konstanten Wechselkursen um gut 46 Prozent auf 72 Millionen Euro.

In den beiden grössten Geschäftsbereichen Hüfte und Knie zogen die Einnahmen ebenfalls an. Im Hüft-Geschäft betrug das Plus knapp 12 Prozent auf annähernd 271 Millionen Euro, während der Bereich Knie um 21 Prozent auf 284 Millionen Euro wuchs. Neben der personalisierten Kinematic Alignment-Plattform MyKA trug auch GMK SpheriKA, das erste Knieimplantat, das speziell für die Kinematic Alignment-Technik entwickelt wurde, zu diesem deutlichen Anstieg bei.

Der Geschäftsbereich Wirbelsäule verbuchte mit 12 Prozent auf 57 Millionen Euro ebenfalls ein prozentual zweistelliges Wachstum.

Starke regionale Entwicklung

Auch regional betrachtet setzte Medacta überall mehr um. In der wichtigsten Region EMEA stiegen die Einnahmen um 15 Prozent auf 328 Millionen Euro. In Nordamerika und Asien-Pazifik zogen die Umsätze um 19 respektive 23 Prozent an, während die Einnahmen in Lateinamerika um 42 Prozent in die Höhe schnellten.

Wie üblich macht Medacta zu diesem Zeitpunkt noch keine Angaben zum Ausblick oder zur Gewinnentwicklung 2025. Die vollständigen Ergebnisse werden am 13. März präsentiert. Im September hatte sich das Unternehmen eine bereinigte EBITDA-Marge vor Währungseffekten von 28 Prozent zum Ziel gesetzt. (awp/mc/ps)