Medacta setzt sich mit Halbjahreszahlen neue Mittelfristziele

Castel san Pietro – Das Tessiner Orthopädieunternehmen Medacta hat im ersten Halbjahr 2024 den Gewinn weiter gesteigert. Bereits seit Ende Juli ist ein höherer Umsatz bekannt. Mit Blick nach vorne peilt das Unternehmen mittelfristig ein Umsatzwachstum im tiefen zweistelligen Bereich an.

Den adjustierten Betriebsgewinn EBITDA beziffert das Unternehmen in einer Mitteilung vom Mittwoch auf 77,5 Millionen Euro, ein Plus gegenüber den 71,9 Millionen des Vorjahreszeitraums. Die Marge kam bei 26,9 Prozent zu liegen nach 28,2 Prozent im ersten Halbjahr 2023. Zu konstanten Wechselkursen fällt sie mit 28,1 Prozent etwas höher aus.

Unter dem Strich verbuchte das Unternehmen einen Reingewinn von 38 Millionen Euro und damit gut 30 Prozent mehr als im Vorjahr.

CEO Francesco Siccardi zeigt sich in der Mitteilung zufrieden mit dem Wachstum in den ersten sechs Monaten. Besonders erfreut sei er über die Tatsache, dass Medacta erneut deutlich schneller als der Markt gewachsen sei. Und: «Dank unserer anhaltenden Konzentration auf die Kostenkontrolle konnten wir auch unsere Rentabilität trotz höherer Vertriebs- und Marketingkosten zu Beginn des Jahres verteidigen», wird er in der Mitteilung zitiert.

Mit den Ergebnissen hat Medacta die Analystenerwartungen übertroffen.

Mittelfristig weiteres Umsatzwachstum geplant

Der Umsatz stieg – wie bereits bekannt – im ersten Semester 2024 um 13,1 Prozent auf 288,6 Millionen Euro. Zu dem Wachstum trugen alle Regionen und Marktsegmente bei, wie Medacta Ende Juli bereits mitgeteilt hatte.

Für das laufende Jahr bestätigte Medacta am Mittwoch frühere Angaben, wonach es zu konstanten Wechselkursen ein Umsatzwachstum von 13 bis 15 Prozent erwartet sowie eine Verbesserung der währungsbereinigten EBITDA-Marge um rund 50 Basispunkte im Vergleich zu 2023.

Zusammen mit den Halbjahreszahlen hat Medacta zudem neue Mittelfristziele formuliert: So peilt das Unternehmen zu konstanten Wechselkursen ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Bereich an. Der bereinigte EBITDA soll in etwa das Ergebnis von 2024 erreichen. (awp/mc/pg)