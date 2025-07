Medacta setzt sich nach starkem Halbjahr neue Ziele

Castel san Pietro – Medacta hat seinen Wachstumskurs auch in den ersten sechs Monaten 2025 weiter fortgesetzt. Aus diesem Grund hat sich das Tessiner Orthopädieunternehmen für 2025 und mittelfristig neue Ziele gesetzt.

Für das erste Semester weist Medacta einen Umsatz von 344,1 Millionen Euro aus. Dies entspricht einem Plus von gut 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Zu konstanten Wechselkursen hätte das Plus bei knapp 20 Prozent gelegen, wie aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht.

Von den einzelnen Sparten verzeichnete vor allem das Geschäft mit dem Gelenkersatz für die sogenannten Extremitäten, zu dem auch das Schulter- und Sportgeschäft zählt, ein deutliches Umsatzwachstum. Die Einnahmen in diesem Bereich kletterten um annähernd 44 Prozent auf 35,7 Millionen Euro. Wie das Unternehmen schreibt, sei vor allem das Schultergeschäft die treibende Kraft hierbei gewesen.

Aber auch die Bereiche Hüfte, Knie und Wirbelsäule verzeichneten allesamt ein prozentual zweistelliges Wachstum.

Auch in den einzelnen Regionen stiegen die Einnahmen weiter an. Während die grösste Region EMEA um gut 16 Prozent auf knapp 168 Millionen wuchs, kletterten die Einnahmen insbesondere in Lateinamerika um gut 46 Prozent auf 7,6 Millionen.

Neue Ziele gesetzt

Auch wenn es sich zunächst um vorläufige Umsatzzahlen handelt und die geprüften erst am 8. September folgen, stimmt die Entwicklung Medacta zuversichtlich genug, die eigenen Wachstumsziele nach oben anzupassen.

So geht das Unternehmen beim Umsatz im laufenden Jahr neu von einem Plus zwischen 16 und 18 Prozent aus, nachdem es zuvor ein Wachstum zwischen 13 und 15 Prozent in Aussicht gestellt hatte. Die adjustierte EBITDA-Marge soll bei 28 Prozent zu liegen kommen, nachdem hier bislang 27 Prozent als Zielmarke galten.

Und auch mittelfristig traut sich Medacta mehr zu: Die durchschnittliche Wachstumsrate dürfte neu bei 10 bis 14 Prozent liegen. Die bisherige Prognose sah ein Wachstum im tiefen zweistelligen Prozentbereich vor. Bei der bereinigten EBITDA-Marge erwartet Medacta nun etwa 28 Prozent, nachdem hier die Guidance davor lautete auf 2024er Ebene (27,1%). (awp/mc/ps)