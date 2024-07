Medartis ernennt Matthias Schupp zum CEO

Basel – Beim Medizinaltechnik-Unternehmen Medartis wird Matthias Schupp der neue Konzernchef. Er tritt die Nachfolge von Christoph Brönnimann an, der vor gut drei Wochen seinen Rückzug bekanntgegeben hatte.

Schupp stösst Anfang November von Straumann zu Medartis, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Er bringe «ausgezeichnete» Kenntnisse des globalen Medizintechniksektors mit, habe er doch in den letzten 17 Jahren bei Straumann verschiedene Führungspositionen innegehabt. Brönnimann werde einen nahtlosen Übergang sicherstellen.

Der Verwaltungsrat von Medartis spricht diesem im Namen des VR-Präsidenten Marco Gadola in der Mitteilung seinen Dank aus und wünscht ihm alles Gute auf seinem weiteren Weg. Und zum neuen CEO sagt der langjährige Straumann-CEO: «Matthias ist eine aussergewöhnlich talentierte und dynamische Führungspersönlichkeit.»

Am Markt wird die Ernennung positiv gewertet. Es habe nicht lange gedauert, bis Medartis einen neuen CEO gefunden habe, heisst es etwa bei der ZKB. Die Experten halten die Wahl von Schupp für angemessen, auch wenn er keine direkte Erfahrung im Orthopädiesektor habe. Mit seinen verschiedenen Positionen bei Straumann bringe er aber Erfahrung in der Medizintechnik mit.

An der Börse legen die Aktien von Medartis in einem leicht freundlichen Marktumfeld am späteren Vormittag um 2,5 Prozent zu. (awp/mc/ps)