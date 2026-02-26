Meier Tobler erwartet 2026 Verbesserung der Profitabilität

Schwerzenbach – Der Haustechnikspezialist Meier Tobler will im laufenden Geschäftsjahr die Profitabilität wieder steigern, nachdem sie im Geschäftsjahr 2025 gesunken ist. Eine Erholung im Markt für Wärmepumpen kann das Unternehmen noch nicht ausmachen.

Meier Tobler hat am Donnerstag die definitiven Zahlen zum Geschäftsjahr 2025 publiziert. Zu den bereits im Januar vorgelegten provisorischen Zahlen ergaben sich keine Veränderungen.

Demnach blieb der Umsatz bei 496,6 Millionen Franken praktisch stabil, wogegen der operative Gewinn (EBIT) um knapp 20 Prozent auf 21,6 Millionen und die entsprechende Marge um 110 Basispunkte auf 4,3 Prozent fiel. Dies wurde mit negativen Preis- und Produktemix-Effekten in einem rückläufigen Markt für Wärmepumpen begründet. Der Reingewinn ging wegen höherer Abschreibungen und einem grösseren Steueraufwand gar um 28 Prozent auf 15,3 Millionen zurück.

Dividende soll leicht erhöht werden

Für die Dividende wurde im Januar mindestens ein Wert von 1,60 Franken je Aktie in Aussicht gestellt. Nun wird eine Erhöhung der Ausschüttung gegenüber dem Vorjahr um 10 Rappen auf 1,70 Franken beantragt.

Erstmals macht das Unternehmen auch Angaben zum Ausblick. Ob die Markterholung bereits im Jahr 2026 eintreten werde, lasse sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht abschliessend beurteilen, heisst es dazu. Das Unternehmen sieht sich aber unter anderem dank eines Effizienzprogramms für einen Aufschwung «optimal positioniert».

Dank einer Kombination aus einer tieferen Kostenbasis und dem Abschluss grösserer Infrastruktur-Investitionen erwartet Meier Tobler hingegen einen Anstieg der operativen Profitabilität. Dies allerdings mit Schwerpunkt im zweiten Halbjahr.

Weiter gibt das Unternehmen bekannt, dass Alexander von Witzleben an der Generalversammlung vom 7. April 2026 neu in den Verwaltungsrat gewählt werden soll. (awp/mc/ps)