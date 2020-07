Messebetreiber MCH Group rechnet 2020 mit Umsatzhalbierung

Basel – Die Coronakrise macht der MCH Group im laufenden Jahr schwer zu schaffen. Der mit Schwierigkeiten kämpfende Messsebetreiber erwartet nun im laufenden Jahr einen noch höheren Umsatz- und Gewinneinbruch. Und im kommenden Jahr dürfte es nur eine zögerliche Erholung geben.

Die MCH Group rechnet laut einer Mitteilung vom Mittwoch für das Geschäftsjahr 2020 mit einer Umsatzeinbusse im Vergleich zum Vorjahr von 230 bis 270 Millionen Franken. Das bedeute eine Halbierung des Umsatzes im Vergleich zum Vorjahr. Zuvor lautete die Prognose auf 130 bis 170 Millionen Franken weniger Erlös. Zudem wird mit einem Jahresverlust in einem höheren zweistelligen Millionenbereich gerechnet.

Für das Jahr 2021 wird dann mit einer zögerlichen Erholung und einer Umsatzsteigerung von 70 bis 100 Millionen Franken im Vergleich zu den Erwartungen im Geschäftsjahr 2020 gerechnet.

Coronakrise lastet weiter auf Geschäftstätigkeit

auf MCH begründet die Schätzungen mit der weiterhin anhaltenden Coronakrise mit weltweit steigenden Infektionen, die auch im zweiten Semester 2020 und im Geschäftsjahr 2021 die Geschäftstätigkeit stark beeinträchtigen dürfte. Die Prognose sei wegen der weiterhin nur schwer voraussehbaren Entwicklung der Pandemie und ihren Folgen mit grossen Unsicherheiten verbunden.

Die projizierten Kennzahlen hätten entsprechende Auswirkungen auf die erwartete Nettoverschuldung, Eigenkapitalquote und Liquidität der MCH Group, hiess es weiter. Ein Massnahmepaket – wie es der ausserordentlichen Generalversammlung am 3. August 2020 unterbreitet werde – sei zwingend erforderlich, um die Folgen der Krise zu bewältigen, die notwendige Sanierung vornehmen und die strategische Neuausrichtung erfolgreich umsetzen zu können, betonte der Messebetreiber. (awp/mc/ps) General Social Visibility Meta Title[?] Remove the blog name? [?] Meta Description[?] Der mit Schwierigkeiten kämpfende Messsebetreiber erwartet nun im laufenden Jahr einen noch höheren Umsatz- und Gewinneinbruch. Titel 58 Zeichen. Könnte etwas zu lang sein ⚠️ Text Der mit Schwierigkeiten kämpfende Messsebetreiber erwartet nun im laufenden Jahr einen noch höheren Umsatz- und Gewinneinbruch.127 Zeichen. Wird wahrscheinlich zu lang sein 🚨 An Geräte der Plattform

Android iOS Web An Geräte die die Themenbedingung erfüllen Wähle mindestens ein Thema aus

to-all-devices, schweiz, ausland, finanz, maerkte, startups, it, style-und-reisen Mehr Beispiele zeigen Zeitplan

Jetzt Planen

Nothing found SichtbarkeitVeröffentlichenBeitragsformatBeitrag auf der Startseite haltenAutorEnable AMP

Custom Twitter Post

Der mit Schwierigkeiten kämpfende Messsebetreiber MCH Group erwartet nun im laufenden Jahr einen noch höheren Umsatz- und Gewinneinbruch. #MCHGroup https://www.moneycab.com/?p=1734445Characters left: 97

Template:

Post Edited: #title# #url#

Template Tags: #url# , #title# , #post# , #category# , #categories# , #date# , #modified# , #author# , #account# , #tags# , #blog# , #longurl# .

Don’t Tweet Tweet

Go Premium »

Post will not be Tweeted on update. Disable

Dokument

Die MCH Group rechnet laut einer Mitteilung vom Mittwoch für das Geschäftsjahr 2020 mit einer Umsatzeinbusse im Vergleich zum Vorjahr von 230 bis 270 Millionen Franken. Das bedeute eine Halbierung des Umsatzes im Vergleich zum Vorjahr. Zuvor lautete die Prognose auf 130 bis 170 Millionen Franken weniger Erlös. Zudem wird mit einem Jahresverlust in einem höheren zweistelligen Millionenbereich gerechnet.

Für das Jahr 2021 wird dann mit einer zögerlichen Erholung und einer Umsatzsteigerung von 70 bis 100 Millionen Franken im Vergleich zu den Erwartungen im Geschäftsjahr 2020 gerechnet.

Coronakrise lastet weiter auf Geschäftstätigkeit

auf MCH begründet die Schätzungen mit der weiterhin anhaltenden Coronakrise mit weltweit steigenden Infektionen, die auch im zweiten Semester 2020 und im Geschäftsjahr 2021 die Geschäftstätigkeit stark beeinträchtigen dürfte. Die Prognose sei wegen der weiterhin nur schwer voraussehbaren Entwicklung der Pandemie und ihren Folgen mit grossen Unsicherheiten verbunden.

Die projizierten Kennzahlen hätten entsprechende Auswirkungen auf die erwartete Nettoverschuldung, Eigenkapitalquote und Liquidität der MCH Group, hiess es weiter. Ein Massnahmepaket – wie es der ausserordentlichen Generalversammlung am 3. August 2020 unterbreitet werde – sei zwingend erforderlich, um die Folgen der Krise zu bewältigen, die notwendige Sanierung vornehmen und die strategische Neuausrichtung erfolgreich umsetzen zu können, betonte der Messebetreiber. (awp/mc/ps)