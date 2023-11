Metall Zug lagert Belimed in JV mit Miele aus und behält Minderheit

Zug – Die Industriegruppe Metall Zug bringt ihre Tochtergesellschaft Belimed in ein Joint Venture (JV) mit dem deutschen Haushaltmaschinen-Spezialisten Miele ein. Das JV ist auf die Bereiche Infection Control und Life Science ausgerichtet.

Für Metall Zug ist dies der letzte Schritt bei der Umwandlung zu einer Holding mit substantiellen Beteiligungen an Industrieunternehmen. Eingeleitet worden war diese mit einem Spin Off und der selbständigen Börsenkotierung von V-Zug im Jahr 2020, bei der Metall Zug seither eine Beteiligung von 30 Prozent hält. Der zweite Schritt im Jahr 2022 war der Zusammenschluss der Schleuniger Gruppe mit Komax, wobei Metall Zug hier einen Anteil von einem Viertel hält.

Der anstehende Zusammenschluss stelle einen «weiteren Meilenstein und den letzten geplanten Schritt bei der Umsetzung dieser Strategie dar», heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Metall Zug wird die beiden Geschäftsbereiche von Belimed in das JV einbringen, Miele seinerseits wird die Steelco Gruppe dazu beisteuern.

Belimed beliefert Spitäler (Bereich Infection Control) sowie Pharmaunternehmen und Labore (Bereich Life Science) mit Systemlösungen für die Reinigung, Desinfektion und Sterilisation, etwa von medizinischen und chirurgischen Instrumenten. Steelco wiederum bringt laut der Mitteilung ein breites und wettbewerbsfähiges Produktportfolio für Reinigungs- und Desinfektionsgeräte mit.

Metall Zug behält lediglich eine Minderheit

Das JV wird seinen Sitz in Zug haben, wobei Metall Zug daran mit 33 Prozent und Miele mit 67 Prozent beteiligt sein wird.

Die beiden Belimed-Einheiten erzielten im Geschäftsjahr 2022 mit rund 1300 Mitarbeitenden einen Nettoumsatz von 229 Millionen Franken, bei einem knapp negativen Betriebsergebnis. Die Steelco Gruppe beschäftigte im Vorjahr rund 800 Personen und erwirtschaftete einen Umsatz von 194 Millionen Euro sowie einen Betriebsgewinn von 14 Millionen Euro.

Durch die Bündelung ihrer Kräfte im Joint Venture wollen Belimed und Steelco ihre «Entwicklung hin zum innovativsten und kundenorientiertesten Anbieter im Bereich Infection Control und Life Science beschleunigen», so die Begründung für den Zusammenschluss. Ausserdem werde die Marktposition beider Unternehmen «deutlich gestärkt». Der Zusammenschluss soll einerseits Wachstums- und Kostensynergien freisetzen, andererseits aber auch zusätzliche Investitionen auslösen.

Gemischte operative Führung

Geleitet wird das Joint Venture gemeinsam, wobei Metall Zug zwei von fünf Verwaltungsräten stellen wird. In der operativen Führung soll ein gemischtes Team mit Vertretern von Belimed, Steelco und Miele vertreten sein. Aus Sicht von Metall Zug ist das Joint Venture auf eine Zeitdauer von 10 Jahren ausgelegt.

Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen, soll aber im ersten Semester 2024 abgeschlossen werden.

Metall Zug will sich künftig strategisch und operativ auf die Entwicklung der vollständig kontrollierten Geschäftsbereiche Medical Devices (Haag-Streit Gruppe), Technologiecluster & Infra sowie der Gehrig Group fokussieren. Die gehaltenen Beteiligungen an der V-ZUG, an Komax und am Joint Venture mit Steelco bilden strategische und langfristige Investments. (awp/mc/ps)