Mettler-Toledo erhöht im 1. Quartal Umsatz und Gewinn

Greifensee – Der schweizerisch-amerikanische Präzisionsinstrumente-Hersteller Mettler-Toledo hat den Umsatz in den ersten drei Monaten des Jahres 2019 trotz ungünstiger Währungseffekte weiter erhöht. Unter dem Strich resultierte ein klar verbesserter Quartalsgewinn.

Die Verkäufe stiegen im Vergleich zum Vorjahresquartal um 3 Prozent auf 679,5 Millionen Dollar, wie Mettler-Toledo in der Nacht auf Freitag mitteilte. In lokalen Währungen erhöhte sich der Umsatz gar um 7 Prozent. Vor allem in Europa und Asien habe das Unternehmen ein starkes Wachstum verzeichnet, während sich die beiden Amerika „gut“ entwickelt hätten.

Reingewinn um 20% gesteigert

Eine deutliche Verbesserung zeigte der Reingewinn, der im Quartal nicht zuletzt dank gesunkener Restrukturierungskosten und tieferer Steuerrückstellungen mit 111,8 Millionen Dollar um 20 Prozent über dem Vorjahreswert ausfiel. Der Gewinn pro Aktie belief sich auf 4,42 Dollar gegenüber 3,58 Dollar im Vorjahreszeitraum.

Anhaltend hohe Nachfrage

Die Nachfrage in den Märkten von Mettler Toledo dürfte trotz der wirtschaftlichen Unsicherheiten auch weiterhin günstig bleiben, zudem zeigten die Wachstumsinitiativen des Unternehmens gute Resultate, wird CEO Olivier Filliol in der Mitteilung zitiert. Das Unternehmen sei gut aufgestellt, um Marktanteile zu gewinnen. Dank seiner Initiativen für Wachstum und Produktivität könne es 2019 „starke Resultate“ liefern.

Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen ein Wachstum in Lokalwährungen von rund 5,5 Prozent. Sollte die Jahresprognose eintreffen, käme der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) in den Bereich von 22,55 bis 22,75 Dollar zu liegen, was einem Anstieg um 11 bis 12 Prozent entsprechen würde. Damit erhöht das Unternehmen seine bisherige Prognosen-Bandbreite für den EPS im Gesamtjahr um rund 5 US-Cent. (awp/mc/pg)

Mettler-Toledo