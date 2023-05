Meyer Burger bedient australischen Markt

Gwatt – Meyer Burger Technology ist ab sofort in Australien präsent und bietet im dem wichtigen und schnell wachsenden Markt seine Premium-Solarmodule an, wie der Solarzulieferer am Montag mitteilte. Das Unternehmen stellt sein Produktportfolio „Made in Germany, designed in Switzerland“ auf der grössten Fachmesse des Landes, der Smart Energy Conference and Exhibition, vom 3. bis 5. Mai in Sydney vor.

Der Verkauf der Solarmodule erfolgt über BayWa r.e., den ersten Grosshandelskunden von Meyer Burger in Australien. „BayWa ist auf dem australischen Markt als Anbieter von Solarmodulen aus deutscher Produktion bekannt und wir glauben, dass Meyer Burger eine wichtige Lücke auf dem australischen Markt füllen wird“, sagte Durmus Yildiz, Managing Director von BayWa r.e. Solar Systems in Australien. „Besonders wichtig für uns ist, dass Meyer Burger nachhaltige Produktions- und Beschaffungspraktiken anwendet, um den CO2-Fussabdruck ihrer Hochleistungsmodule kontinuierlich zu reduzieren.“

In Australien erhältlich sind die Produkte Meyer Burger White, Meyer Burger Black und Meyer Burger Glass, die allesamt hocheffiziente Heterojunction-Solarzellen aus eigener Produktion im deutschen Solar Valley enthalten. Im Vergleich mit herkömmlichen Technologien zeichnen sich die Solarmodule durch Langlebigkeit und höhere Energieerträge über die erwartete Lebensdauer von mehr als 30 Jahren aus.

„Der australische Solarmarkt bietet mit seiner grossen Nachfrage nach nachhaltigen Produkten, die nach hohen sozialen und ethischen Standards gefertigt werden, beste Chancen für Meyer Burger“, sagt Brendan Kay, Vertriebsleiter von Meyer Burger in Australien. „Mit unseren Solarmodulen kommt besonders viel Energie vom Dach – auch bei sehr hohen Temperaturen. Gesteigert wird das noch beim Glas-Glas-Produkt, das bei entsprechender Installation mit einer Bifazialität von über 90 Prozent auch auf der Rückseite Sonne in Strom verwandelt.“

Das australische Vertriebsteam von Meyer Burger wird am 4. Mai um 9:30 Uhr in einem Vortrag auf der Messe das Produktportfolio und die patentgeschützte Heterojunction/SmartWire-Technologie detailliert vorstellen und Einblicke ins Unternehmen geben. (Meyer Burger/mc/ps)