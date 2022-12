Meyer Burger findet ersten Vertriebspartner für Solardachziegel

Gwatt – Meyer Burger hat für seine Solardachziegel, die bald auf den Markt kommen sollen, einen ersten Vertriebspartner gefunden. Der Fachhändler Dachdecker-Einkauf Süd werde als erster Grosshändler die Solardachziegel von Meyer Burger Tile in Deutschland vertreiben, heisst es am Donnerstag in einer Mitteilung.

Dachdecker-Einkauf ist laut Mitteilung einer der marktführenden Bedachungsfachhändler in Deutschland. Die Gruppe habe die ersten Pilotprojekte mit den Solardachziegeln von Meyer Burger aufgegleist.

Die Solardachziegel von Meyer Burger befinden sich in der Endphase der Entwicklung. Die Markteinführung ist nach Abschluss einer Pilotphase in der zweiten Jahreshälfte 2023 geplant.

Die mit Hochleistungssolarzellen bestückten Solardachziegel sollen künftig in Europa von einem dafür spezialisierten Unternehmen produziert werden, wobei die Fertigung zunächst auf eine Million Stück Jahreskapazität skaliert werde, heisst es weiter. (awp/mc/ps)