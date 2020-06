Meyer Burger richtet sich neu aus und prüft eigene Zell- und Modulproduktion

Zürich – Meyer Burger prüft den Aufbau einer eigenen Zell- und Modulproduktion in Deutschland. Zur Finanzierung des Aufbaus von Produktionskapazitäten ist eine Kapitalerhöhung im Volumen von 165 Millionen Franken geplant, die an einer ausserordentlichen Generalversammlung beschlossen werden soll.

Die Generalversammlung ist für den 10. Juli geplant. Damit vollziehe das Unternehmen einen grundlegenden strategischen Wechsel. Vom Maschinenanbieter will sich Meyer Burger zu einem technologisch führenden Hersteller von Solarzellen und Solarmodulen wandeln, wie es weiter heisst.

Nachhaltige Profitabilität

Die Wertschöpfungskette soll so signifikant ausgeweitet werden, um nachhaltig profitabel zu werden. Das Unternehmen will damit von der Technologie- und Kostenführerschaft ihrer patentgeschützten Heterojunction/SmartWire-Technologie (SWCT) profitieren.

Eigene Zell- und Modulproduktion?

Bereits im Mai hatte das Unternehmen an der ordentlichen Generalversammlung bekanntgegeben, den Aufbau einer eigenen, gross skalierten Zell- und Modulproduktion in Deutschland zu prüfen. Als Grund für den Richtungswechsel wurde die Erkenntnis genannt, dass man aus der Technologieführerschaft in den letzten Jahren keinen Gewinn erzielen konnte.

Eine bestehende Absichtserklärung mit der Firma REC zum Aufbau einer Produktion werde nicht weiter verfolgt, wie es weiter heisst. REC habe die Zusagen nicht einhalten können, heisst es im Communiqué vom Freitag.

Produktionsmaschinen für die Heterojunction/SmartWire-Technologie sollen grundsätzlich nur noch exklusiv zum eigenen Gebrauch hergestellt werden. In den vergangenen Jahren habe Meyer Burger die Entwicklung der Photovoltaik entlang der gesamten Wertschöpfung geprägt. Ein Grossteil der heute weltweit produzierten Solarmodule basiere auf Technologien des Unternehmens. Mit dem Verkauf der Maschinen habe man jedoch die Technologie aus der Hand gegeben und die Realisierung des geschaffenen Mehrwerts weitestgehend den Kunden überlassen.

Hohen Verlust im ersten Quartal

Meyer Burger hat ausser der Reihe auch Zahlen zum ersten Quartal veröffentlicht. Das Geschäft des Maschinenbauers für die Solarindustrie hat dabei stark unter der Covid-19-Pandemie gelitten. Der Umsatz ist eingebrochen und der Verlust ist deutlich höher ausgefallen.

In den ersten drei Monaten ging der Umsatz um rund 38 Prozent auf 27,2 Millionen Franken zurück. Bereinigt um Währungen und nicht weitergeführte Bereiche habe das Minus rund 21 Prozent betragen. Beim Betriebsergebnis auf Stufe EBITDA resultierte ein Verlust von 14,9 Millionen nach 11,2 Millionen im Vorjahr. Unter dem Strich steht ein Nettoverlust von 20,6 Millionen nach einem Fehlbetrag von 15,7 Millionen im Vorjahr.

Auftragseingang eingebrochen

Von der Covid-19-Pandemie sei sowohl das Unternehmen selbst betroffen gewesen, als auch die Geschäftspartner sowie grosse Investitionsprojekte im Solarbereich, heisst es im Quartalsbericht. Das Geschäft sei unter den Erwartungen ausgefallen und aufgrund des Ausbleibens eines grösseren Auftrags ging der Auftragseingang auf 21,6 Millionen Franken von 47,1 Millionen im Vorjahreszeitraum zurück. Per Ende März hatte Meyer Burger Order im Volumen von 88,6 Millionen in den Büchern (VJ 104,8 Mio).

Im ersten Quartal habe das Unternehmen seine Organisationstruktur vereinfacht und die Fixkostenbasis deutlich gesenkt, heisst es weiter. Im Rahmen der Restrukturierung wurde der Personalbestand auf 730 Mitarbeitende gesenkt. Ende 2019 hatte das Unternehmen noch 840 Mitarbeitende (Vollzeitäquivalent) beschäftigt. (awp/mc/pg)

