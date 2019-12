Meyer Burger verkauft niederländisches Geschäft mit 30 Mitarbeitenden

Thun – Das Thuner Solartechnikunternehmen Meyer Burger verkauft sein Inkjet-Printer-Geschäft in den Niederlanden an die deutsche Süss Microtec. Die rund 30 Mitarbeitenden würden von der neuen Eigentümerin übernommen, teilte Meyer Burger am Freitag mit.

Der vereinbarte Kaufpreis für die niederländische Gesellschaft beträgt laut den Angaben rund 8 Millionen Franken in bar. Meyer Burger erwarte aus der Transaktion einen Buchgewinn von rund 3 Millionen Franken, schreibt das Schweizer Unternehmen. Für Meyer Burger sei die Transaktion ein weiterer Schritt in der Fokussierung auf das Photovoltaik-Geschäft.

„Gute Wachstumsperspektiven“

Das Inkjet-Printer-Geschäft (PiXDRO) habe unter dem Dach der Süss Microtec „gute Wachstumsperspektiven“, wird Meyer Burger-Chef Hans Brändle zitiert. Das Angebot des deutschen Unternehmens sei in einem Bieterprozess als das beste hervorgegangen. Da Süss Microtec-CEO Franz Richter auch Verwaltungsratsmitglied bei Meyer Burger ist, sei er seitens Meyer Burger nicht involviert und im Ausstand gewesen.

Im niederländischen Eindhoven werden Technologien im Bereich von Inkjet-Lösungen für die Elektronik- und Halbleiterindustrie entwickelt und hergestellt. Meyer Burger werde auch zukünftig gewisse Produkte und Dienstleistungen von ihrer ehemaligen Tochter beziehen. (awp/mc/pg)