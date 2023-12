Migros ernennt Matthias Wunderlin zum Leiter der konzerneigenen Industrie

Zürich – Zwei Monate nach Ankündigung des Abgangs von Migros-Industrie-Chef Armando Santacesaria ist ein Nachfolger gefunden: Der Migros-Genossenschafts-Bund (MGB) hat Matthias Wunderlin zum neuen Leiter der Migros Industrie gewählt.

Dies teilte die Migros am Freitag in einem Communiqué mit. Seit August 2023 ist der 50-jährige Wunderlin gruppenweit verantwortlich für die Transformation des Supermarktgeschäfts in die Startorganisation der neuen Migros Supermarkt AG auf Anfang 2024.

Mit der neuen Supermarkt AG sollen die Läden mit dem orangen M effizienter werden. Die Leitung der Transformation des Supermarktgeschäfts werde Matthias Wunderlin vorerst weiterführen, schrieb die Migros.

Schon bisher enge Zusammenarbeit

Wunderlin ist schon seit Jahren für die Migros tätig, wo er verschiedene Führungspositionen bekleidete. So habe er in den vergangenen Jahren eng mit der Migros Industrie zusammengearbeitet. «Er kennt somit nicht nur unsere Betriebe und beliebten Migros-Eigenmarken bestens», erklärte der neue Migros-Konzernchef Mario Irminger. Zudem sei er mit den Bedürfnissen der Kunden vertraut, die online oder in den Filialen der Migros einkauften.

Irminger hatte erklärt, die Industrie zu straffen und zu vereinfachen, um sie wieder auf die Erfolgsspur zu führen. Die Geschäftszahlen von 2022 waren eine Enttäuschung: Bei einem praktisch unveränderten Umsatz von 5,8 Milliarden Franken stürzte der Betriebsgewinn der Industrie auf 9 Millionen Franken ab nach 133 Millionen im Vorjahr.

Die Migros Industrie produziert mit rund 14’000 Mitarbeitern rund 20’000 Food- und Non-Food-Produkte und ist damit einer der grössten Eigenmarkenproduzenten weltweit. Darunter ist beispielsweise der Schokoladenhersteller Frey.

Vor zwei Monaten hatte der bisherige Leiter der Migros Industrie, Armando Santacesaria, angekündigt, die Migros-Gruppe zu verlassen und nächstes Jahr einen neuen Job anzutreten. In den kommenden Wochen stelle Santacesaria noch die nahtlose Übergabe der Aufgaben an Wunderlin sicher, hiess es weiter. (awp/mc/pg)

