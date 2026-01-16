Migros mit leicht rückläufigem Gesamtumsatz 2025

Zürich – Die Migros schliesst ihr Jubiläumsjahr mit stabilen Entwicklungen im Kerngeschäft, insgesamt aber nach den zahlreichen Veräusserungen mit einem leicht rückläufigen Gruppenumsatz ab. Besonders zugelegt haben der Onlinehändler Digitec Galaxus und die Gesundheitsdienstleistungen.

Im Jahr 2025 erzielte die Migros-Gruppe einen Gesamtumsatz von 31,9 Milliarden Franken und damit 1,9 Prozent weniger als im Vorjahr, wie die Migros am Freitag in einem Communiqué bekannt gab. Bereinigt um die veräusserten Unternehmen ist es mit 29,4 Milliarden ein Plus von 1,1 Prozent.

Im Geschäftsjahr hatte sich die Migros-Gruppe von Unternehmen, die entweder verlustbringend oder nicht strategiekonform waren, getrennt. Mit dem Verkauf von Mibelle, Hotelplan, Micasa, SportX und OBI sei die 2024 begonnene Portfolio-Bereinigung erfolgreich zum Abschluss gekommen, hiess es weiter.

Stabile Entwicklung im Kerngeschäft

Das Kerngeschäft Food Retail entwickelte sich mit 24,3 Milliarden stabil. Erwartungsgemäss hätten die Tiefpreis-Offensive im Supermarkt und die temporären Schliessungen von Filialen während der Renovationen aber den Umsatz der Supermärkte (-0,5 Prozent) negativ beeinflusst, schrieb die Migros.

Deutliches Wachstum verzeichnete dagegen der Non-Food-Bereich mit einem Plus von 13,6 Prozent auf 3,5 Milliarden Franken. Angetrieben wurde der Anstieg durch Digitec Galaxus. Auch die Gesundheitsdienstleistungen legten zu, insbesondere dank der Medbase-Gruppe.

Das Ergebnis der Migros Bank – ein zentraler Gewinnbringer der Gruppe – wird am 11. Februar 2026 publiziert. (awp/mc/pg)