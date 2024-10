Migros will 140 neue Filialen eröffnen

Zürich – Die Migros geht in die Offensive: Sie will bis 2030 140 neue Filialen eröffnen und plant insgesamt Investitionen von 2,5 Milliarden Franken, wie sie am Montag mitteilte.

Die Migros wird in den kommenden fünf Jahren insgesamt zwei Milliarden Franken in neue und modernere Filialen investieren. Geplant sind 140 Neueröffnungen, mehrheitlich kleine M-Filialen in Gebieten, in denen die Bevölkerung stark wächst. Damit werde für weitere 200’000 Haushalte die Migros der nächstgelegene Supermarkt sein, schreibt die Migros in einer Mitteilung. Bis 2030 wird das Filialnetz der Migros inklusive VOI und Migros-Partner-Filialen von heute knapp 790 auf rund 930 wachsen.

Ausserdem werden bis ins Jahr 2030 350 bestehende Supermärkte modernisiert oder erweitert. Sie erhalten ein frisches Erscheinungsbild und ein modernes Ladenkonzept.

Discount-Niveau angepeilt

Auch Preissenkungen gehören zu den geplanten Massnahmen. Über 1000 Produkte des täglichen Bedarfs würden «auf Discount-Niveau» gesenkt, heisst es. Diese Preissenkungen fallen laut Mitteilung in diesem und im nächsten Jahr an. Hierfür fallen weitere 500 Millionen Franken an Investitionskosten an.

Die Migros-Führung unter Chef Mario Irminger will ausserdem die Eigenmarken stärken. Und obwohl die Migros die eigene Produktionsfirma Mibelle derzeit im Schaufenster hat und nach einem Käufer sucht, will sie künftig die Eigenmarken stärken. «In Zukunft sollen sie wieder ein stärkeres Gewicht und einen prominenteren Platz in den Filialen erhalten», so die Mitteilung. (mc/pg)

Migros