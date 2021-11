MKS (Schweiz) SA und PAMP SA fusionieren

Genf – MKS (Schweiz) SA, ein Edelmetallhandelshaus («MKS») und PAMP SA, die Raffinerie und Edelmetallmarke («PAMP») haben sich zu «MKS PAMP SA» zusammengeschlossen. Dieser Zusammenschluss wird die Expertise der MKS PAMP GROUP weiter stärken, den Wert für die Stakeholder erhöhen und ihre Verantwortung für nachhaltige Praktiken bekräftigen.

Die MKS PAMP SA wird ihre Dienstleistungen in den Bereichen Raffination, Herstellung und Handel in einem 360-GradAngebot zusammenfassen.

Die neue Einheit wird die Handels- und Finanzkompetenz von MKS und das industrielle Know-how von PAMP nutzen, um auf die sich ständig ändernden Bedürfnisse und Anforderungen ihrer Kunden einzugehen. Dieser neue ganzheitliche Ansatz wird zusammen mit den bewährten Managementfähigkeiten und -erfahrungen der beiden Unternehmen zu grösseren Synergien bei ihren Angeboten und Tätigkeiten führen.

Das fusionierte Unternehmen wird über 260 Mitarbeiter in der ganzen Schweiz, von Genf bis ins Tessin, beschäftigen und damit die wirtschaftliche Bedeutung, das Fachwissen und das Know-how weiter ausbauen sowie die lokale Unterstützung in der Region stärken.

Der Verwaltungsrat hat Marwan Shakarchi mit sofortiger Wirkung zum Chief Executive Officer ernannt. Shakarchi war zuvor CEO der MKS (Schweiz) SA und Verwaltungsratspräsident der PAMP SA. Karma Shakarchi-Liess wird eine neue Rolle als Präsidentin von MKS PAMP SA übernehmen.

«Während wir ein neues Kapitel als MKS PAMP beginnen, sehen wir, wie unsere familiären Werte uns als Team angetrieben haben, immer danach zu streben, die höchsten Standards zu übertreffen. Heute sind wir mehr denn je der Nachhaltigkeit und der Förderung verantwortungsvoller Praktiken und Qualitätsprodukte für die heutige und zukünftige Generation verpflichtet», sagte Marwan Shakarchi, CEO von MKS PAMP.

Die Produktmarke PAMP – die Punze und Barren – werden unverändert bleiben.

MKS PAMP SA wird weiterhin internationale und branchenweite Initiativen vorantreiben und eng mit Organisationen zusammenarbeiten, um die höchsten Verhaltenskodizes für die gesamte Branche zu setzen.

Als Familienunternehmen ist Nachhaltigkeit seit seiner Gründung im Jahr 1979 fest verankert. Das Ziel des Unternehmens war es schon immer, innovative Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und sich dabei auf den besten Service für seine Partner, Stakeholder und die Umwelt zu konzentrieren. Mit Blick auf die Zukunft strebt MKS PAMP SA nach einer grösseren Wertschöpfung für seine Produkte. Bis 2030 wird das Unternehmen die Treibhausgasemissionen seiner Betriebe und Lieferketten im Einklang mit den Zielen des Pariser Abkommens reduzieren.

Über MKS PAMP

Mit einer globalen Präsenz und über 60 Jahren Erfahrung in der Edelmetallindustrie widmet sich MKS PAMP – Teil der MKS PAMP Gruppe – der Schaffung einer nachhaltigen Zukunft mit Edelmetallprodukten und Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet das weltweit umfangreichste Angebot an langlebigen, innovativen und verantwortungsvoll beschafften Edelmetallprodukten und -dienstleistungen. Das Unternehmen baut auf führendes handwerkliches Know-how und Schweizer Ingenieurskunst, um eine breite Palette von Produkten in allen vier Edelmetallen und in verschiedenen Formen herzustellen, und bietet Edelmetalldienstleistungen wie Handel, Raffination, Tresor- und Lagerhaltung, Treasury und Minenfinanzierung.

MKS PAMP wird nach wie vor von der Gründerfamilie geführt und setzt sich für langfristiges Denken, verantwortungsvolle Beschaffung, Nachhaltigkeit und Ethik ein, wobei es eng mit seinen Stakeholdern zusammenarbeitet, um die höchsten Verhaltenskodizes in der Branche festzulegen. MKS PAMP hat Provenance entwickelt, eine Rückverfolgbarkeitslösung, die die Blockchain nutzt, um Edelmetalle entlang der Lieferkette zu verfolgen und eine verantwortungsvolle Beschaffung weltweit zu garantieren. MKS PAMP ist bestrebt, durch die Nutzung seiner technischen Expertise, Innovationen und globalen Infrastruktur Werte zu schaffen, um ein unverzichtbarer globaler Partner und die nachhaltigste Organisation in der Edelmetallbranche zu sein.

MKS PAMP

Firmeninformationen bei monetas