Nein-Allianz: «Das Nein ist ein Fingerzeig an die Grünen»

Bern – Die überparteiliche Allianz «Nein zur Verarmungsinitiative» sieht das Abstimmungsresultat als Fingerzeig an die Grünen und «ihre etatistische Verbotspolitik». Es sei auch eine Absage an die Wachstums- und Kapitalismuskritik.

«Die Stimmberechtigten haben ein eindimensionales Ökodiktat, das wirtschaftliche und soziale Aspekte ausblendet, wuchtig verworfen», schrieb die Allianz. Die überparteiliche Allianz wurde von FDP, Mitte, SVP sowie Economiesuisse, Gewerbeverband und Bauernverband getragen.

Aufgezwungener Konsumverzicht, Preisexplosion und Wohlstandsrückgang seien abgewendet worden. Nachhaltigkeit sei nicht eindimensional, sondern umfasse eine wirtschaftliche, ökologische und soziale Dimension, so die Allianz. Und Umwelt- und Klimaschutz dürfe nicht auf Kosten der Bevölkerung oder der Unternehmen gehen.

«Mit der Verarmungsinitiative wurde erneut versucht, der Mehrheit einen Lebensstil aufzuzwingen, der nur von einer Minderheit gewünscht wird», so die Allianz. Einmal mehr wären laut der Allianz der Mittelstand, sozial Benachteiligte, KMU und der Agrarsektor am stärksten betroffen gewesen. Doch die Bevölkerung habe an der Urne ein deutliches Signal gesendet.

Economiesuisse: Ziel bleibt Netto-Null im Jahr 2050

Die Stimmbürger hätten das Land nicht an die Wand fahren wollen, sagte Economiesuisse-Geschäftsleiterin Monika Rühl zum Fernsehen SRF. Der Wirtschaftsdachverband stehe zum Ziel, die Treibhausgasemissionen im Jahr 2050 auf Netto Null zu bringen.

Die Schweizer wollten pragmatische Lösungen, kommentierte Rühl am Sonntag das voraussichtliche Nein zur Umweltverantwortungsinitiative der Jungen Grünen: «Und auf diesem Weg wollen wir weitermachen». Klimaschutz bleibe ein wichtiges Thema und Unternehmen müssten langfristig denken. (awp/mc/ps)