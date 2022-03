Nestlé dementiert Hackerattacke

Krieg gegen die Ukraine: Kein sofortiges Eingreifen von Belarus – Die Nacht im Überblick

Die Kiewer Führung hält ein Eingreifen von Belarus an der Seite Russlands in den Krieg gegen die Ukraine aktuell für wenig wahrscheinlich. In der Nacht auf Mittwoch berichteten ukrainische Quellen von weiteren russischen Angriffen auf die Stadt Charkiw im Osten des Landes und auf Riwne im Nordwesten.