Nestlé investiert 1 Milliarde Dollar in Produktion in Mexiko

Mexiko – Nestlé expandiert in Mexiko. Der Nahrungsmittelkonzern will in den nächsten drei Jahren 1 Milliarde Dollar zur Steigerung der Produktion in dem mittelamerikanischen Land investieren.

Das haben die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum und Nestlé-Verantwortliche in einem Video auf den sozialen Medien bekannt gegeben. «Dies ist eine grossartige Gelegenheit, das Vertrauen in Mexiko, in seine Regierung und in die grossen Chancen, die Mexiko bietet, zu stärken», erklärte der Chef von Nestlé Mexiko, Fausto Costa, im Video.

Más buenas noticias para México: nos reunimos en Palacio Nacional con directivos de Nestlé, quienes anunciaron una nueva inversión de mil millones de dólares. Agradecemos la confianza en nuestro país. pic.twitter.com/6JMytRbIAC — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 29, 2025

Die Investition finde im Rahmen des so genannten «Plans Mexiko» statt, sagte Sheinbaum. Mit diesem Programm will die mexikanische Regierung die chinesischen Importe zurückfahren und die heimische Produktion steigern, um den mexikanischen und nordamerikanischen Markt generell zu stärken.

Allerdings ist Mexiko mit Drohungen des neuen US-Präsidenten Donald Trump konfrontiert, der ab dem 1. Februar Zölle von 25 Prozent auf mexikanische Exporte in die USA erheben will. Im Jahr 2023 gingen 83 Prozent der mexikanischen Exporte im Wert von über 490 Milliarden Dollar in die USA. (awp/mc/pg)