Nestlé steigt mit Solgar Prime in Markt für gesundes Altern ein

Vevey – Nestlé baut sein Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln aus. Der Lebensmittelkonzern lanciert unter der Marke Solgar eine neue Premium-Produktlinie für Menschen mittleren und höheren Alters. Damit will Nestlé vom wachsenden Markt für gesundes Altern profitieren.

Die Produktlinie Solgar Prime soll noch 2026 in den USA und Europa auf den Markt kommen, wie Nestlé am Montag mitteilte. Die Expansion nach Asien ist für 2027 geplant. Zum Sortiment gehören ein Kreatinpulver zur Unterstützung von Muskelkraft und Beweglichkeit sowie ein Präparat mit Biotin und Zink für das Haarwachstum.

Kreatin ist vor allem aus dem Kraftsport bekannt. Der Stoff helfe den Muskeln, bei körperlicher Anstrengung rasch neue Energie bereitzustellen, erklärt Nestlé-Forscher Philipp Gut in einem Video. «Die Rolle von Kreatin geht aber weit über den Sport hinaus.»

Strategischer Wachstumsbereich

Mit der Lancierung stärkt Nestlé einen strategischen Wachstumsbereich abseits des klassischen Lebensmittelgeschäfts. Der Konzern setzt dabei auf die fast 80 Jahre alte Marke Solgar, die bereits in 65 Ländern vertreten ist. Laut Nestlé dürfte der Markt für Produkte rund um gesundes Altern bis 2030 zweistellig wachsen. Hintergrund ist die alternde Weltbevölkerung.

«Gesundes Altern ist einer der dynamischsten Wachstumsbereiche im Gesundheitsmarkt», erklärte Serena Aboutboul, Leiterin des strategischen Geschäftsbereichs Nutrition & Health gemäss Mitteilung. Immer mehr Menschen wollten ihre Kraft und Mobilität möglichst lange erhalten. (awp/mc/pg)