Nestlé wächst nach neun Monaten dank kräftigen Preiserhöhungen – Übernahme von Seattle’s Best Coffee

Vevey – Der weltgrösste Nahrungsmittelhersteller Nestlé ist in den ersten neun Monaten 2022 dank Preiserhöhungen kräftig gewachsen. Trotz Inflation waren Tierfutter, Nespresso-Kapseln und Süssigkeiten bei den Kunden weiter gefragt.

Nestlé setzte von Januar bis September 69,1 Milliarden Franken um. Organisch, also Zukäufe und Wechselkursveränderungen herausgerechnet, betrug das Plus 8,5 Prozent. Dieses setzt sich zusammen aus Preiserhöhungen von 7,5 Prozent und Mengensteigerungen von 1,0 Prozent, wie Nestlé am Mittwoch mitteilte.

Erholung von Corona

Das Wachstum sei über die meisten Regionen und Kategorien breit abgestützt gewesen. Nach Kategorie lieferten die Heimtierprodukte den grössten Wachstumsbeitrag, aber auch Süsswaren und Wasser konnten zweistellig wachsen.

Beim Wasser konnte das Plus trotz Lieferkettenproblemen erzielt werden, wie es heisst. Das Geschäft hatte lange geschwächelt, bis Nestlé es mit Verkäufen umbaute und sich verstärkt auf Premiumprodukte konzentrierte. Nun profitiert es zudem von der Erholung der Ausserhaus-Kanäle von der Corona-Pandemie. Dieses konnte die Umsätze aus dem Vorkrisenjahr 2019 mit einem starken Wachstumssprung wieder übertreffen.

Milch und Fertigprodukte schwächer

Im Vergleich fiel dagegen das Wachstum bei den Kategorien Milchprodukte und Speiseeis (+4,8%) sowie Fertiggerichte und Kulinarikprodukte (+2,6%) etwas schwächer aus. Dies nach einer hohen Vergleichsbasis 2021, wie Nestlé festhölt. In beiden Kategorien gingen die Mengen zurück.

Auch Nespresso konnte das hohe Tempo aus dem Vorjahr nicht mehr ganz halten. Das organische Wachstum belief sich noch auf 3,0 Prozent, die Mengen gingen gar um 1,9 Prozent zurück.

Nestlé übernimmt Seattle’s Best Coffee

Für das Kaffee-Geschäft gab Nestlé weiter bekannt, dass der Konzern die Marke Seattle’s Best Coffee von Starbucks übernimmt. Die Transaktion passe zur Ausrichtung von Nestlé auf nachhaltiges, profitables Wachstum in der Kaffeekategorie. Zudem stärke sie die seit 2018 zwischen den beiden Unternehmen bestehende Global Coffee Alliance, da beide Unternehmen sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren könnten, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Das Sortiment von Seattle’s Best Coffee an ganzen Bohnen, geröstetem und gemahlenem Kaffee sowie K-Cup-Pads sei in einer Vielzahl von Röstungen und Geschmacksprofilen sowohl in der Gastronomie als auch im Detailhandel erhältlich.

Nestlé vertreibt im Rahmen der Allianz mit Starbucks Konsumprodukte und Gastronomiegetränke von Starbucks ausserhalb der Starbucks-Geschäfte in mehr als 80 Märkten. Der weltweite Gesamtumsatz der von Nestlé vertriebenen Starbucks-Produkte erreichte im Jahr 2021 3,1 Milliarden Franken. Man werde im Rahmen der Allianz weiter eng mit dem US-Unternehmen zusammenarbeiten, betont Nestlé.

Tempo weiter angezogen

Insgesamt hat Nestlé im Vergleich zum ersten Halbjahr (+8,1%) das Wachstumstempo weiter gesteigert. Im dritten Quartal allein erreichte es hohe 9,3 Prozent. Das hat vor allem mit den Preiserhöhungen zu tun, mit denen Nestlé nun laufend die steigenden Kosten an die Konsumenten weiterreicht.

Nestlé habe die Preise inflationsbedingt in «verantwortungsvoller Weise» weiter angepasst, sagte Nestlé-Chef Mark Schneider in der Mitteilung. Das interne Realwachstum habe sich trotz der hohen Vergleichsbasis und anhaltender Engpässe in den Lieferketten als robust erwiesen. Die Nachfrageelastizität sei begrenzt gewesen.

Die Inflation beginnt allerdings die Kauffreude der Konsumenten zu bremsen. Mengenmässig gingen die Verkäufe im Herbst leicht zurück (-0,2%).

Wachstumsausblick nach oben präzisiert

Die nun vorgelegte Entwicklung der Umsätze kommt nicht ganz überraschend. Analysten hatten für den Neunmonatszeitraum in etwa mit diesen Werten gerechnet. Das organische Wachstum hatten sie bei 8,3 Prozent, das Mengenwachstum bei 1,1 Prozent gesehen.

Nestlé sei weiter gut aufgestellt, um zukünftiges Wachstum zu erzielen, sagte Schneider. Für das Gesamtjahr stellt Nestlé nun ein organisches Wachstum von um die 8 Prozent in Aussicht. Zuvor lautete das Ziel auf 7 bis 8 Prozent. Bereits im Halbjahr hatte Nestlé die Wachstumsprognose erhöht. Die operative Marge soll weiterhin um die 17,0 Prozent zu liegen kommen. (awp/mc/pg)