Neue Mitglieder im Verwaltungsrat bei OBT

St.Gallen – An der diesjährigen Generalversammlung der OBT AG vom 20. März 2025 wurden mit Nathalie Bolliger, Leiterin HR Business Partner, und Christoph Brunner, Mitglied der Geschäftsleitung und Partner, zwei neue Mitglieder in den Verwaltungsrat gewählt.

Mit Christoph Brunner und Nathalie Bolliger nehmen zwei neue Mitglieder im Verwaltungsrat der OBT AG Einsitz, die das Unternehmen zusammen mit den bisherigen Mitgliedern Thomas Züger, Roman Marty und Reto Schaffner als Präsidenten gestärkt und umsichtig in die Zukunft führen werden. Stefan Traber wird das Gremium verlassen.

In der neuen Zusammensetzung ist das Gremium einerseits diverser aufgestellt, andererseits setzt OBT mit der Wahl von Leiterin HR Business Partner Nathalie Bolliger ein starkes Zeichen gegenüber seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. «Ihre Aufgabe wird es sein, den Arbeitnehmenden eine Stimme zu geben und sie bestmöglich zu vertreten», sagte VR-Präsident Reto Schaffner anlässlich der Wahl. Die studierte Sozial- und Wirtschaftspsychologin arbeitet seit Anfang 2020 bei OBT. Zuvor war sie viele Jahre in der Personalberatung sowie als Head of Talent bzw. Associate Partner bei verschiedenen Start-ups tätig.

Mit rund 25 Jahren Firmenzugehörigkeit ist Christoph Brunner nicht nur mit den Gepflogenheiten der OBT AG vertraut, sondern bringt als aktiver Verwaltungsrat in verschiedenen KMU auch wichtiges VR-Know-how für die strategische Weiterentwicklung der OBT Gruppe mit. Als langjähriges Geschäftsleitungsmitglied, Leiter der Niederlassung St.Gallen mit rund 100 Mitarbeitenden sowie Fachbereichsleiter Treuhand verfügt der ausgebildete Betriebsökonom und diplomierte Treuhandexperte über grosses Fachwissen und fundierte Führungserfahrung. Er ist zudem Mitglied der Standeskommission von EXPERTsuisse.

Stefan Traber, Partner und Senior Mandatsleiter bei OBT St.Gallen, hat sich entschieden, den Verwaltungsrat der OBT AG zu verlassen und sich zukünftig wieder vermehrt der Kundenarbeit zu widmen. OBT dankt ihm für sein tatkräftiges Engagement und seine Fachkompetenz im VR.

OBT wünscht den beiden neuen Verwaltungsratsmitgliedern viel Freude bei der neuen Aufgabe und dem gesamten Gremium viel Energie und Elan. (OBT/mc/ps)