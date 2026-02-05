Neuer SIG-CEO Mikko Keto startet schon am 1. März 2026

Neuhausen am Rheinfall – Der neue Chef von SIG, Mikko Keto, tritt sein Amt am 1. März 2026 an. Die bisherige interimistische Konzernleiterin Anne Erkens, die seit vergangenen August das Unternehmen führt, werde sich dann wieder auf ihre Rolle als Finanzchefin konzentrieren, gab der Verpackungsspezialist am Donnerstag in einem Communiqué bekannt.

Bei der Ernennung von Keto zum CEO Mitte November hatte es geheissen, der Finne werde die Konzernleitung im ersten Halbjahr 2026 antreten. Keto mit Jahrgang 1967 war zuletzt CEO des dänischen Unternehmens FLSmidth, das Anlagen, Systeme und Dienstleistungen für die globale Bergbauindustrie herstellt. Davor war er unter anderem für den Liftbauer Kone und Nokia tätig gewesen. (awp/mc/ps)