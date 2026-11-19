Basel – Novartis gibt sich am Investorentag zuversichtlich für die eigenen Wachstumsaussichten. Dabei stützt sich der Konzern auf seine Pipeline mit zahlreichen Produktkandidaten. Sie sollen helfen, die bevorstehende Patentklippe zu umschiffen.

Für die Zeitspanne 2026 bis 2031 strebt der Pharmakonzern ein Umsatzwachstum von durchschnittlich 5 Prozent pro Jahr an, wie aus einem Communiqué vom Donnerstag hervorgeht. Zudem soll die Kerngewinnmarge bis 2029 wieder auf über 40 Prozent steigen.

Der Konzern erhöhte zugleich die Spitzenumsatzprognosen für drei wichtige Medikamente. Für den Multiple-Sklerose-Wirkstoff Kesimpta rechnet Novartis neu mit einem maximalen Jahresumsatz von 8 Milliarden Dollar nach zuvor 6 Milliarden. Die Prognosen für Scemblix – ein Medikament gegen bestimmte Formen der chronischen myeloischen Leukämie – und den Cholesterinsenker Leqvio wurden jeweils auf 5 von 4 Milliarden Dollar angehoben.

Für Rhapsido (Remibrutinib) hatte der Konzern erst kürzlich die Spitzenziele auf 8 Milliarden Dollar erhöht. Der Wirkstoff wird unter anderem gegen chronische spontane und induzierbare Nesselsucht sowie schubförmige Multiple Sklerose entwickelt. Für weitere Anwendungsgebiete des Mittels sieht Novartis zusätzliches Milliarden-Potenzial.

Damit verfügt der Konzern nach eigenen Angaben über neun bereits auf dem Markt eingeführte Medikamente mit einem Spitzenumsatzpotenzial von jeweils 3 bis 10 Milliarden Dollar. Dazu zählen neben den genannten Präparaten auch Kisqali gegen Brustkrebs, Cosentyx gegen entzündliche Erkrankungen, Pluvicto gegen Prostatakrebs, die Gentherapie-Gruppe um Zolgensma und Itvisma sowie Fabhalta gegen bestimmte seltene Erkrankungen.

Breite Pipeline soll Wachstum sichern

Neben dem bestehenden Portfolio setzt Novartis auf seine Entwicklungspipeline. Bis 2031 erwartet der Konzern mehr als 35 Studienergebnisse, die potenziell die Grundlage für Zulassungsanträge bilden könnten.

Die Pipeline umfasse mehr als 30 mögliche umsatzstarke Wirkstoffkandidaten. Mehr als 20 davon befänden sich in Phase II oder III beziehungsweise im Zulassungsverfahren. Zehn der spätphasigen Projekte verfügten über ein Spitzenumsatzpotenzial von mehreren Milliarden Dollar.

«Für 2026 erwarten wir, trotz der grössten Belastung durch den Wegfall von Patentschutz und Marktexklusivität in unserer Unternehmensgeschichte, weiter zu wachsen», wird Novartis-Chef Vas Narasimhan in der Mitteilung zitiert.

Zur Erinnerung: Bei Novartis laufen Patente auf wichtige Umsatzbringer wie etwa das Herzmittel Entresto ab und belasten die Umsätze. (awp/mc/pg)