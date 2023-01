Octapharma stellt neue Hämophilie-Strategie vor

Lachen – Octapharma stellt auf der 16. Jahrestagung der European Association for Haemophilia and Allied Disorders (EAHAD) neue Strategien zur Behandlung der Bluterkrankheit vor. Diskutiert werden in einem Online-Symposium konkrete Krankheitsfälle und Therapiekonzepte.

Auf der Anfang Februar im britischen Manchester stattfindenden 16. Jahrestagung der European Association for Haemophilia and Allied Disorder (EAHAD) wird das Lachener Pharmaunternehmen Octapharma neueste Konzepte bei der Faktor-VIII-Therapie zur Behandlung von Hämophilie A vorstellen. Auf der Tagung, die vom 7. bis 10. Februar stattfindet, werden laut einer Medienmitteilung in einem Online-Symposium drei Schweizer Patienten mit ihren begleitenden medizinischen Betreuern vorgestellt.

Aufgezeigt werden Behandlungsperspektiven mit dem neuartigen Präparat Nuwiq (Simoctocog alfa), einem rekombinanten Faktor-VIII(rFVIII)-Protein der vierten Generation. Das Zusammenbringen der Perspektiven von Klinikern und Patienten soll sowohl die Therapiesicherheit als auch die Patientencompliance erhöhen, erhoffen sich die Veranstalter.

Faktor VIII, auch antihämophiles Globulin A genannt, ist ein Glykoprotein, das als Gerinnungsfaktor bei Wirbeltieren wirkt. Ein Faktor-VIII-Mangel führt zu Hämophilie A, der Bluterkrankheit. (Octapharma/mc/hfu)