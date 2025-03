On erstmals mit über zwei Milliarden Umsatz

Zürich – On ist im vergangenen Geschäftsjahr weiter stark gewachsen und hat erstmals mehr als zwei Milliarden Franken Umsatz erzielt. Im Jubiläumsjahr 2025 will der Zürcher Laufschuhhersteller weiter stark wachsen. Dabei setzt das Unternehmen auch auf die Partnerschaften mit den Weltstars Roger Federer und Zendaya.

Der Umsatz stieg im vergangenen Jahr um satte 29 Prozent auf 2,32 Milliarden Franken, wie On am Dienstag mitteilte. Dabei belastete der starke Franken das Wachstum erheblich. Zu konstanten Wechselkursen betrug das Wachstum bei 33 Prozent.

Allein im grössten Markt Amerika setzte das an der New Yorker Börse kotierte Unternehmen 1,48 Milliarden Franken um, das sind 27 Prozent mehr als im Vorjahr. Am schnellsten wuchs On weiterhin in Asien: +85 Prozent auf 260 Millionen. Aber auch in der Region EMEA stieg der Umsatz deutlich auf 578 Millionen (+18%).

Das Gros der Umsätze erwirtschaftete das Zürcher Unternehmen weiterhin mit Schuhen. Die Schuhverkäufe stiegen um 29 Prozent auf 2,20 Milliarden Franken. Deutlich schneller wuchsen jedoch die Bereiche Bekleidung und Accessoires mit Zuwachsraten von rund 50 Prozent. Ihr Umsatzanteil blieb mit 101 Millionen bzw. 18 Millionen Franken aber sehr gering.

Dabei profitierte On auch von Investitionen in die Werbung: Die Partnerschaften mit Stars wie Roger Federer und Zendaya hätten On zu einer beliebten Marke gemacht, die Kulturen überschreite und mehrere Generationen anspreche, heisst es.

Noch grösser und profitabler

Gleichzeitig konnte On im vergangenen Jahr die Profitabilität steigern. Das Betriebsergebnis (adj. EBITDA) stieg um 40 Prozent auf 388 Millionen Franken. Die entsprechende Marge betrug 16,7 nach 15,5 Prozent im Vorjahr.

Die höhere Profitabilität ist nicht zuletzt auf den steigenden Anteil der profitableren Direktverkäufe (DTC) zurückzuführen. Mit 943 Millionen Franken machten sie im Berichtsjahr knapp 41 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Im Vorjahr waren es noch 37 Prozent.

Der Reingewinn belief sich im vergangenen Jahr auf 242 Millionen Franken. Das ist gut dreimal so viel wie im Vorjahr. Auf eine Dividende müssen die Aktionärinnen und Aktionäre allerdings weiterhin verzichten. Der Konzern stellte keine Ausschüttung in Aussicht.

Weiteres Wachstum geplant

Man setzt weiter auf Wachstum und will noch profitabler werden. Für das Jubiläumsjahr 2025 zum 15-jährigen Bestehen stellt das Unternehmen ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von «mindestens» 27 Prozent in Aussicht. Bei aktuellen Wechselkursen entspräche dies einem Umsatz von 2,94 Milliarden Franken oder mehr.

Gleichzeitig soll die bereinigte EBITDA-Marge 2025 auf 17,0 bis 17,5 Prozent steigen. Dazu soll weiterhin der Ausbau des DTC-Kanals beitragen. Im folgenden Jahr 2026 soll die Betriebsgewinnmarge dann 18 Prozent erreichen. (awp/mc/ps)

On Holding AG