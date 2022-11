Orell Füssli baut Partnerschaft mit Weiterbildungsplattform Evrlearn aus

Zürich – Im November 2021 stieg die Orell Füssli Thalia AG als Lead-Investor beim Startup Evrlearn ein, das eine digitale Community für Lifelong Learning betreibt. Ab sofort präsentiert Orell Füssli ausgewählte Weiterbildungsangebote von Evrlearn im eigenen Onlineshop. In Zukunft wird das Angebot von Evrlearn verstärkt auch mit Buchempfehlungen von Orell Füssli verknüpft, sodass zu Fachbüchern passende Kurse vorgeschlagen werden können und umgekehrt.

Bildung ist ein Thema, das Orell Füssli seit jeher wichtig ist. Neben einem vielseitigen Angebot an Fachliteratur, Sachbüchern und Schulmaterialien bietet Orell Füssli in Zusammenarbeit mit Evrlearn neu auch eine Plattform, um passende Weiterbildungsangebote zu finden. Das Schweizer Startup betreibt eine digitale Community für Lifelong Learning. Berufstätige Menschen werden mit passenden Weiterbildungsmöglichkeiten von über 300 renommierten nationalen und internationalen Anbietern verbunden. Von kurzen Intensivkursen bis zum mehrjährigen Master-Studiengang ist für alle das Passende dabei. Ziel von Evrlearn ist es, eine sogenannte «Circular Skill Economy» aufzubauen, bei der Alumni, Anbieter von Bildungsangeboten und Coaches mit den Kursteilnehmerinnen und -teilnehmern interagieren, sich gegenseitig beraten und untereinander austauschen. «Als grösster Schweizer Buchhändler sind wir ein führender Anbieter von Inhalten und Wissen. Wir sind überzeugt, dass Lernen ein lebenslanger Prozess ist. Diese Ansicht steht auch hinter dem Geschäftsmodell von Evrlearn. Durch die Kooperation baut Orell Füssli seine Kompetenz im strategisch wichtigen Feld der Bildung weiter aus», so Pascal Schneebeli, CEO der Orell Füssli Thalia AG.

«In Zukunft werden wir die Empfehlungen laufend auf weitere Themengebiete ausdehnen und verfeinern. Unser Ziel ist es, in unserem Onlineshop zu einzelnen Büchern die passende Weiterbildung vorschlagen zu können – und auf der Plattform von Evrlearn zu spezifischen Kursen die ergänzende Literatur.» Pascal Schneebeli, CEO der Orell Füssli Thalia AG

Auf der Website orellfuessli.ch befindet sich im Hauptmenü neu auch ein Reiter «Weiterbildung». Auf dieser Seite finden Kundinnen und Kunden Informationen zur Zusammenarbeit der beiden Unternehmen sowie Informationen zu den gefragtesten Themenbereichen Digitale Transformation, Leadership und Agilität, Nachhaltigkeit und Environmental Social Governance, New Work und Zusammenarbeit sowie Resilienz und Selbstmanagement. Zudem verweist Orell Füssli auf den Fach- und Sachbuchseiten auf die passenden Kursangebote dieser Kategorien. Dabei werden die Kurse auf der Orell Füssli-Website vorgestellt und danach über die Plattform von Evrlearn beim jeweiligen Anbieter gebucht. «In diesem ersten Schritt integrieren wir Banner mit passenden Kursangeboten bei Themenbereichen, die eine Vielzahl an Weiterbildungsliteratur beinhalten. In Zukunft werden wir die Empfehlungen laufend auf weitere Themengebiete ausdehnen und verfeinern. Unser Ziel ist es, in unserem Onlineshop zu einzelnen Büchern die passende Weiterbildung vorschlagen zu können – und auf der Plattform von Evrlearn zu spezifischen Kursen die ergänzende Literatur. Auch im B2B-Bereich der Delivros Orell Füssli AG werden wir auf dieser Basis Synergien kreieren», so Schneebeli. (Orell Füssli Thalia AG/mc/ps)

Über die Orell Füssli Thalia AG

Die Orell Füssli Thalia AG ist ein operativ selbständig geführtes Buchhandelsunternehmen mit Sitz in Zürich und beschäftigt rund 700 Mitarbeitende. Unter der Dachmarke «Orell Füssli» werden Buchhandlungen und orellfüssli.ch betrieben. Zur Orell Füssli Thalia AG gehören nebst den Orell Füssli-Buchhandlungen auch Stauffacher, ZAP, Barth Bücher, Transa Books, die Papeterie Höchli und der Bürostore Brig. Der B2B-Bereich wird über die Delivros Orell Füssli AG und die Lehmanns Media AG abgedeckt. 2021 startete die Orell Füssli Thalia AG zudem eine enge Zusammenarbeit mit dem Startup Evrlearn, das eine digitale Community für Lifelong Learning betreibt.

Die Orell Füssli Thalia AG ist ein Omnichannel-Anbieter der ersten Stunde im Schweizer Buchhandel und mit aktuell 49 Standorten Marktführer in der Deutschschweiz. Das Unternehmen ist schweizweit der grösste Ausbildner von Lernenden in der Branche.

