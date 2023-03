Pelt8 und CelsiusPro eröffnen zusammen mit SIX das erste Schweizer Forum für Klimaberichterstattung

Zürich – Die erste Ausgabe des Swiss Climate Reporting Forums befasst sich mit dem Thema «From Compliance to Competitive Advantage: Leveraging the Ordinance on Climate Disclosures». Die Veranstaltung wird von SIX gesponsert.

Pelt8, ein Climate-Tech-Startup mit Sitz in Zürich, das die Nachhaltigkeitsberichterstattung zugänglich macht, indem es Unternehmen hilft, nachhaltigkeitsbezogene Daten auf einfache und überprüfbare Weise zu erfassen, und CelsiusPro, ein InsurTech-Unternehmen für Klimarisiken und NatCat, das massgeschneiderte und umfassende Produkte für die Berichterstattung über Klimarisiken (TCFD-konform) und den Transfer von Klimarisiken anbietet, haben beschlossen, ihre Kräfte zu bündeln, um ein gemeinsames Ziel zu verfolgen: die Unterstützung der Schweizer Industrie auf ihrem Weg zur Nachhaltigkeitsberichterstattung.

Zu diesem Zweck werden sie eine Plattform bieten, die den Dialog über die Klimaberichterstattung in der Schweiz ermöglicht. Der Anlass findet am Montag, 22. Mai 2023, von 13.30 bis 18.00 Uhr am SIX Convention Point in Zürich statt.

An dieser Veranstaltung werden hochkarätige Redner aus verschiedenen Bereichen und Branchen, darunter:

Christian Reuss, Leiter von SIX Swiss Exchange

Sabine Döbeli, CEO, Swiss Sustainable Finance

Antonio Carrillo Doblado, Global Head of Climate & Energy, Holcim

Elaine O’Brien, Leiterin Sustainability Risk Management, Swiss Re

Res Witschi, Delegierter für Nachhaltigkeit und Digitalisierung, Swisscom

Jonathan Normand, Gründer & CEO, B-Lab Schweiz

Samuel Brown, Leiter von TCFD, CelsiusPro

Julian Osborne, Gründer & CEO, Pelt8

Xenia Karametaxas, Beraterin für nachhaltige Finanzpolitik, Staatssekretariat für internationale Finanzen

Und weitere werden noch bekannt gegeben

«Die Schweizer Verordnung über die Offenlegung von Klimadaten ist eine Chance für Schweizer Unternehmen, die Klimarisiken, denen sie ausgesetzt sind, zu verstehen und dagegen vorzugehen», sagt Mark Rueegg, CEO von CelsiusPro. «Wir unterstützen Unternehmen auf ihrem Weg zur Offenlegung von Klimarisiken und zum Klimarisikomanagement. Diese Konferenz ist eine ideale Gelegenheit für Unternehmen, den Wettbewerbsvorteil zu nutzen, der sich aus einer frühzeitigen Einführung ergibt.»

«In den letzten Jahren sind die Anforderungen an die Klimaberichterstattung in rasantem Tempo gestiegen. Wir bei Pelt8 glauben, dass Messungen der Katalysator für Massnahmen sind». Sagt Gwen Jettain, Gründerin und CCO von Pelt8. «Das Swiss Climate Reporting Forum wurde ins Leben gerufen, um Unternehmen auf ihrem Weg zur nachhaltigen Transformation zu unterstützen und ihnen eine Plattform zu bieten, auf der sie sich über die neuesten Trends in der Klimaberichterstattung austauschen, zusammenarbeiten und lernen können, wobei der Fokus auf praktischen Anwendungen und Geschäftsergebnissen liegt.» Mit dem Inkrafttreten der Schweizer Verordnung über die Klimaberichterstattung im Jahr 2041 werden klimabezogene Angaben ab dem Berichtsjahr 2023 verpflichtend. Jetzt ist es an der Zeit, sich vorzubereiten. Die Einhaltung der Vorschriften ist eine Seite der Medaille, aber es gibt auch eine Chance für Schweizer Unternehmen, bei diesem Thema voranzukommen und eine Vorreiterrolle zu übernehmen.

Am Swiss Climate Reporting Forum haben Sie die Möglichkeit, von Experten auf diesem Gebiet zu lernen, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und Einblicke in die neuesten Trends, Herausforderungen und Best Practices in der Klimaberichterstattung zu gewinnen. Sie werden auch erfahren, wie die Offenlegung einen Wettbewerbsvorteil für andere Unternehmen geschaffen hat.

Ausserdem wird ein Konzept vorgestellt, das Unternehmen dabei unterstützen soll, die Compliance-Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig durch die Verordnung einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. vorgestellt werden. (Pelt8/mc/hfu)

Um sich anzumelden, nutzen Sie bitte die Eventbrite-Seite.