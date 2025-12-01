moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

Pilatus liefert wieder in Hauptmarkt USA

Pilatus-Montagehalle in Stans. (Copyright: Pilatus Aircraft Ltd)
Von moneycab

Stans – Der Nidwaldner Flugzeugbauer Pilatus exportiert nach Angaben der «Neuen Zürcher Zeitung» wieder in die USA. Wegen Unklarheiten rund um die von den USA verhängten Zölle hatte das Unternehmen die Auslieferungen im Sommer zwischenzeitlich ausgesetzt.

Mittlerweile liefert Pilatus den PC-12 und den PC-24 wieder in die Vereinigten Staaten, wie die Zeitung schrieb. Beide Flugzeuge würden primär für Geschäftsreisen benutzt.

US-Zölle gebe es für den Flugzeugbauer, wie für alle Schweizern Anbietern im Luftfahrbereich, keine. Dennoch halte Pilatus an seinen Plänen für ein Montagewerk im US-Bundesstaat Florida fest, schrieb die Zeitung. (awp/mc/ps)

