Pilatus lieferte 2023 insgesamt 148 Flugzeuge aus

Stans – Die Pilatus Flugzeugwerke haben ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2023 hinter sich. Die in Stans beheimatete Aviatik-Firma lieferte letztes Jahr 148 Flugzeuge aus und steigerte den Betriebsgewinn deutlich.

Der Umsatz stieg dabei im Vergleich zum Vorjahr um 10 Prozent auf knapp 1,5 Milliarden Franken. Der Betriebsgewinn stieg zeitgleich um 6 Prozent. Und auch zukünftig hat der Flugzeughersteller gut zu tun. Mit einem Bestelleingang von nochmals 1,5 Milliarden Franken bleiben die Auftragsbücher gut gefüllt. Ausgeliefert wurden laut einer Mitteilung vom Dienstag im letzten Jahr 47 Flugzeuge des Typs PC-24 und 101 Maschinen des Typs PC-12.

Neben den guten Ergebnissen hatte Pilatus den Angaben nach aber auch mit einigen Turbulenzen zu kämpfen. Probleme gegeben habe es etwa hinsichtlich der Lieferketten. So hätten Versorgungsengpässe die Produktion «negativ» beeinflusst, heisst es dazu.

Die Flugzeugwerke werden zudem zu einem immer grösseren Arbeitgeber. So betrug die Zahl der Mitarbeitenden per Ende des vergangenen Jahres 2848 Vollzeitbeschäftigte. Bekanntlich wird Pilatus ausserdem zur Erhöhung der Produktionskapazitäten 2024 alle rund 230 Mitarbeitenden sowie den Maschinenpark der Ruag Aerostructures Schweiz in Emmen schrittweise übernehmen. (awp/mc/pg)