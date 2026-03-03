Post übertrifft bei Pünktlichkeit Qualitätsvorgaben des Bundes

Bern – Die Schweizerische Post stellt den Kundinnen und Kunden Briefe und Pakete in der Regel pünktlich zu. Insgesamt seien 97,3 Prozent der A-Post-Briefe und 98,7 Prozent der B-Post-Briefe pünktlich im Briefkasten gelandet.

Die Post erfülle damit die Qualitätsvorgaben des Bundes, teilte die Post am Dienstag mit. Die Vorgaben der Postgesetzgebung von 97 Prozent für Briefe würden «klar übertroffen». Letztes Jahr waren 1,49 Milliarden adressierte Briefe ausgeliefert worden.

Ein ähnliches Bild zeige sich bei den Paketen: Insgesamt 186,6 Millionen Pakete sortierten die Post-Mitarbeitenden 2025 und lieferten sie an Kundinnen und Kunden nach Hause. Mit 96,1 Prozent rechtzeitig gelieferten Priority-Paketen und 99,6 Prozent pünktlich zugestellten Economy-Paketen habe die Post die Vorgabe von 95 Prozent getoppt.

Die abonnierten Tageszeitungen müssen bis 12.30 Uhr im Briefkasten liegen. Das Qualitätsziel liege hier bei 95 Prozent. Dieses wurde mit 97,8 Prozent ebenfalls übertroffen. (awp/mc/ps)

Schweizerische Post