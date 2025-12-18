Preise für Wohnen und Mobilität insgesamt stabil

Zürich – Die Kosten für Wohnen und für Mobilität in der Schweiz haben sich zuletzt insgesamt nicht gross verändert. Während die Heizenergie zuletzt günstiger geworden ist, sind die Mietpreise weiter gestiegen.

Im November 2025 blieben gemäss dem vierteljährlich erhobenen «Womo-Preisindex» die Preise für das Wohnen und die Mobilität in der Schweiz unverändert. Die Indexveränderung betrug 0,0 Prozent, sowohl im Vergleich zur letzten Erhebung im August als auch zum Vorjahresmonat, wie das Vergleichsportal Comparis am Donnerstag mitteilte. Damit deckt sich die Entwicklung auf Jahresbasis mit der offiziellen Teuerung gemäss des Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) des Bundesamtes für Statistik (BFS), die im November bei 0,0 Prozent lag.

Über die vergangenen drei Jahre betrachtet legte der «Womo-Index» indes um 2,8 Prozent zu. Dies sei ebenfalls nahezu im Gleichschritt mit der offiziellen Teuerung geschehen.

Mitverantwortlich für diesen Anstieg waren laut Comparis die Wohnungsmieten, Elektrizität oder die Motorfahrzeugversicherung. Günstiger geworden sind in dieser Zeit hingegen die Preise für die Energie zum Heizen, die Treibstoffpreise, Occasionsautos oder kleine elektrische Haushaltsgeräte. (awp/mc/ps)