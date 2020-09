Procure.ch: Fachtagung «Export/Import»

Grenzen mühelos zu passieren ist das Ziel des internationalen Warenhandels. Diesem Motto folgt auch die diesjährige Fachtagung «Export/Import» von Procure.ch, indem sie das Publikum auf eine Reise an pulsierende Orte des grenzüberschreitenden Handels mitnimmt. Die Tagung kombiniert Geschehnisse vor Ort mit Online Zuschaltungen und Livestreamings.

Namhafte Persönlichkeiten informieren über Best Practice und wesentliche Aktualitäten rund um den Export und Import von Waren. Darüber hinaus gewähren weltweit tätige Fachexperten einen Einblick in ihr Schaffen. In interaktiven Sessions erhält das Publikum direkt Antworten auf Fragen und die Pausen dienen nicht einzig der Verpflegung, sondern bieten weitere Attraktionen.

Dieser Anlass verspricht, ein Experience Day zu werden – vom Veranstaltungsort zu verschiedenen Schauplätzen rund um den Globus und zurück in einem Tag.

Mittels VIP-Tickets können Sie in Olten teilnehmen. Jene, die Online-Veranstaltungen und deren Vorzüge zu schätzen gelernt haben, können sich bequem online zuschalten.

Weitere Informationen, Programm und Anmeldung…