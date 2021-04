PSP Swiss Property: Beschlüsse der Generalversammlung vom 31. März 2021

Procimmo Swiss Commercial Fund 56: Starkes Geschäftsjahr trotz Coronakrise

Die Anlagerendite nahm per 31.12.2020 auf 7.60% zu (7.34% per 31.12.2019) und die Eigenkapitalrendite («Return on Equity») stieg ebenfalls auf 7.23% (7.15% per 31.12.2019).