Raphael Golta verpasst absolutes Mehr fürs Zürcher Stadtpräsidium
Zürich – Bei der Wahl zum Zürcher Stadtpräsidium ist am Sonntag noch keine Entscheidung gefallen. SP-Stadtrat Raphael Golta erzielte zwar die meisten Stimmen, verfehlte aber das absolute Mehr um 2730 Stimmen. Nun kommt es am 10. Mai zu einem zweiten Wahlgang.
Raphael Golta machte 54’832 Stimmen, das absolute Mehr lag bei 57’562 Stimmen.
Goltas Herausforderer Përparim Avdili von der FDP erhielt 28’053, SVP-Kandidat Ueli Bamert 15’072 und GLP-Kandidatin Serap Kahriman 10’602 Stimmen. Weit zurück lagen mit 944 Stimmen Marcel Bühler (FL Züri) und Peter Vetsch (parteilos) mit 409 Stimmen.
Von den Kandidierenden des ersten Wahlgangs kann einzig Raphael Golta in der zweiten Runde antreten; alle übrigen schafften den Sprung in den Stadtrat nicht. Die anderen am Sonntag Gewählten, etwa FDP-Kollege Michael Baumer, dürften antreten. (awp/mc/ps)