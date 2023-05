Ricola erwirtschaftet 2022 einen Rekordumsatz

Laufen – Trotz weiterhin volatilem Umfeld hat die Ricola Gruppe 2022 sehr gute Resultate und einen deutlich höheren Umsatz als im Jahr 2019, also vor der Coronapandemie, erzielt. Zu diesem Ergebnis trugen alle Regionen bei, wobei insbesondere die Verkäufe im US-amerikanischen Markt ausserordentlich stark wuchsen. Auch in Kanada und in verschiedenen Märkten Europas und Asiens stiegen die Verkäufe überdurchschnittlich.

Nach Aufhebung der coronabedingten Lockdowns folgten in Nordamerika mehrere starke Grippe- und Erkältungswellen, begleitet von mild verlaufenden Covid-19 Erkrankungen, die mehrheitlich die oberen Atemwege betrafen. Der Marktabsatz für Hustenbonbons in den USA und Kanada wuchs 2022 im zweistelligen Prozentbereich gegenüber 2019. Ricola Kräuterbonbons profitierten direkt von der stark gestiegenen Nachfrage nach Erkältungsmitteln. In den USA gewann Ricola deutlich Marktanteile hinzu, die Verkäufe wuchsen signifikant stärker als der Marktdurchschnitt. Es gelang Ricola sowohl in den USA als auch in Kanada, Regalplätze zu gewinnen und die Markenpräsenz auszubauen, dies nicht zuletzt dank neuen Produkten wie der ‹Ricola Max› Linie und ‹Ricola Berry Medley›.

Europa: Erfreuliche Entwicklung in den Hauptmärkten

In Deutschland, dem grössten europäischen Markt für Ricola, erzielte das Vertriebs-Joint-Venture CFP Brands in einem hart umkämpften Umfeld eine markante Umsatzsteigerung. Ricola gelang es, mehr Konsumentinnen und Konsumenten für ihre Produkte zu gewinnen. Mit ‹Ricola Eukalyptus Kirsche› lancierte das Unternehmen im September 2022 erfolgreich eine neue Bonbonsorte in Deutschland und Österreich.

Im französischen Süsswarenmarkt erreichte Ricola 2022 einen Rekordmarktanteil. Im November öffnete im Trendquartier Le Marais in Paris die erste Ricola Boutique für sechs Monate ihre Tore.

In der Schweiz verzeichnete Ricola ein ausserordentlich starkes Jahr. Der Eintritt bei Migros im Oktober 2022 markierte einen Höhepunkt im Heimmarkt.

Positiv gestalteten sich die Geschäfte in Spanien, Belgien und in verschiedenen osteuropäischen Ländern. Das von Ricola Schweiz geführte Geschäft im Bereich «Travel Retail» entwickelte sich dank der Erholung des internationalen Reiseverkehrs sehr erfreulich.

Asien: Erholung nach Aufhebung der Lockdowns

In vielen asiatischen Märkten erholte sich das Geschäft von Ricola nach der Corona-bedingten Flaute wieder. Am stärksten entwickelte sich Ricola in Südkorea, wo der bekannte Schauspieler Park Seo Joon als Markenbotschafter verpflichtet wurde. Sein hoher Bekanntheitsgrad führte zu vielen Probierkäufen, was sich in einem beachtlichen Wachstum niederschlug. In China blieben die Verkäufe noch hinter den Erwartungen zurück, da die coronabedingten Lockdowns bis Ende Jahr aufrechterhalten wurden. (mc/pg)

