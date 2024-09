Roche präsentiert an Kongress neue Daten zu Schlankheitsmittel

Basel – Der Pharmakonzern Roche hat an einem Kongress die Wirksamkeit seines Schlankheitsmittels CT-388 bestätigt. Das Mittel habe über 24 Wochen zu einer Gewichtsreduktion von rund 19 Prozent geführt, heisst es in einer Präsentationsübersicht des Mittels, das Roche am Kongress der European Association for the Study of Diabetes (EASD) präsentiert.

Zudem habe CT-388 auch die Dysglykämie bei Erwachsenen mit Adipositas normalisiert. Zudem sei das Medikament über zwölf bis 24 Wochen sicher und gut verträglich gewesen und es habe trotz einer schnellen und steilen Aufdosierung (auf 22 Milligramm innerhalb von 8 Wochen) keine Abbrüche gegeben, die auf das Mittel zurückzuführen wären. Das Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil entspreche damit anderen auf Inkretingabe basierenden Therapien in einem ähnlichen Entwicklungsstadium.

Die vorliegenden Daten rechtfertigten eine weitere klinische Evaluierung von CT-388, heisst es. Somit habe Roche eine Phase-2-Evaluation eingeleitet. Die Planung für Phase 3 sei zudem bereits im Gange

Aktien unter Druck

Trotz der positiven Daten standen die Roche-Titel am Montag unter Druck. Die Genussscheine verloren bis Börsenschluss 2,6 Prozent. Laut UBS-Analysten kam es vor allem in der Anfangsphase «in hohem Masse» zu Nebenwirkungen wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Verstopfung. Auch in der Erhaltungsphase seien diese unerwünschten Ereignisse noch viel zu hoch gewesen. Die UBS-Analysten gehen jedoch davon aus, dass es Roche gelingen dürfte, die Nebenwirkungen durch eine Verlängerung der Dosistitration zu reduzieren. (awp/mc/pg)