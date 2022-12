Rolex plant in Bulle Fabrik mit 2000 Arbeitsplätzen

Bulle – Die Genfer Rolex-Gruppe will in Bulle (FR) für 31,4 Millionen Franken Bauland erwerben. Darauf will der Uhrenhersteller eine Produktionsstätte mit 2000 Arbeitsplätzen errichten.

Den geplanten Landverkauf machten die Gemeindebehörden von Bulle am Freitag publik. Der Generalrat beugt sich am 12. Dezember über das Projekt. Die vier Parzellen weisen insgesamt eine Fläche von 105’000 Quadratmetern auf, was der Grösse von 15 Fussballfeldern entspricht. Der Verkaufspreis beträgt 300 Franken pro Quadratmeter.

«Aussergewöhnliche Chance»

Das Gelände befindet sich in der Nähe der Autobahn A12. Gemeindepräsident Jacques Morand sprach von einer aussergewöhnlichen Chance, das Terrain dem «Flaggschiff der Schweizer Uhrenindustrie» zu verkaufen.

Das Bauprojekt bedingt eine Anpassung des Detail-Zonenplans, da man bislang nicht davon ausging, die Parzellen einem einzigen Unternehmen zu verkaufen. Die Ansiedlung steht im Rahmen einer wirtschaftlichen Entwicklung der Region und der Stadt Bulle, deren Einwohnerzahl gegenüber dem Vorjahr angestiegen ist. (awp/mc/pg)