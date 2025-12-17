SAirGroup verschwindet 24 Jahre nach dem Swissair-Grounding

Zürich – Mehr als 24 Jahre nach dem Grounding der Swissair ist auch die frühere Konzernholding SAirGroup Geschichte. Die Löschung aus dem Handelsregister erfolgte am vergangenen Freitag, nachdem das Liquidationsverfahren abgeschlossen worden war, wie aus einer Meldung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) vom Mittwoch hervorgeht.

Vor der Pleite des Swissair-Konzerns bündelte SAirGroup zahlreiche Aktivitäten. Zur Holding gehörten unter anderem SAirLines mit den Fluggesellschaften Swissair, Crossair und Balair sowie das Flugzeug-Leasingunternehmen Flightlease.

Zudem hielt SAirGroup Beteiligungen an mehreren europäischen Airlines, darunter Sabena, LOT, AOM, Air Liberté, Air Littoral, LTU und TAP. Neben Swissair verschwanden mehrere dieser Gesellschaften vom Markt, während die polnische LOT und die portugiesische TAP weiterhin fliegen.

Die Holding umfasste zudem die Bereiche SAirServices, SAirLogistics und SAirRelations mit Unternehmen wie Swissport, SR Technics, Gate Gourmet, Nuance oder der Hotelkette Swissôtel. Mehrere frühere Konzerntöchter sind bis heute aktiv.

Die Liquidation von SAirGroup wurde im vergangenen Jahr abgeschlossen und führte zu einem verteilbaren Nettoerlös von 2,8 Milliarden Franken für die Gläubiger. Die Kosten des fast zwanzigjährigen Verfahrens beliefen sich auf 220 Millionen Franken. (awp/mc/pg)

Liquidator Swissair