Sandoz bündelt Biosimilar-Entwicklung und -Produktion in neuer Einheit

Basel – Der Generika- und Biosimilarhersteller Sandoz baut seine Organisation um und schafft eine neue globale Einheit für Entwicklung, Produktion und Lieferkette von Biosimilars. Mit den Massnahmen will Sandoz seine Aktivitäten im Bereich Biosimilars stärker bündeln und beschleunigen.

Der Schritt soll die Verantwortlichkeiten im Biosimilargeschäft klar bündeln und Entscheidungsprozesse beschleunigen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Geleitet werde die Einheit «Biosimilar Development, Manufacturing & Supply» von Armin Metzger, der am 1. April 2026 von Ferring zu Sandoz stösst. Metzger wird auch Mitglied der Konzernleitung.

CEO Richard Saynor verwies in der Mitteilung auf grosse Marktchancen im Bereich Biosimilars. In den nächsten zehn Jahren würden Medikamente im Wert von mehr als 650 Milliarden US-Dollar ihren Patentschutz verlieren. Sandoz wolle diese Gelegenheit nutzen.

Im Zuge der Neuorganisation übernimmt Claire D’Abreu-Hayling neu die Funktion als Präsidentin «Generics Development» und bleibt zugleich Chief Scientific Officer. Glenn Gerecke wird Präsident «Generics Manufacturing & Supply». Beide bleiben Mitglieder der Konzernleitung.

Die Anpassungen hätten keinen Einfluss auf die Finanzziele für 2026, den mittelfristigen Ausblick oder die Finanzberichterstattung, hiess es weiter. (awp/mc/ps)