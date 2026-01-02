Sanofi ernennt Markus Isenmann zum Country Lead für die Schweiz und Österreich

Vernier – Sanofi hat Markus Isenmann zum neuen Country Lead für die Schweiz und Österreich sowie zum Leiter der Sparte Specialty Care ernannt. In dieser Schlüsselposition verantwortet der erfahrene Pharma-Manager seit 1. Januar 2026 die strategische Entwicklung des «Alpine Clusters» und wird an den Standorten Rotkreuz und Wien tätig sein.

Markus Isenmann bringt langjährige Führungserfahrung und profunde Marktkenntnisse in seine neue Rolle ein. In den vergangenen zwei Jahren zeichnete er als Alliance Immunology Franchise Head DACH für die erfolgreiche Entwicklung des Specialty Care Portfolios verantwortlich. Seit seinem Einstieg bei Sanofi 2019 prägte er in verschiedenen leitenden Positionen massgeblich das Wachstum des Unternehmens in der DACH-Region mit, unter anderem als Unit Head für die Bereiche Respiratory und Rheumatology in Deutschland.

«Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe in der Schweiz und Österreich, denn beides sind Wachstumsmärkte, in denen wir Patientinnen und Patienten innovative Therapien zur Verfügung stellen wollen», hebt Markus Isenmann hervor.

Vor seiner Zeit bei Sanofi sammelte Markus Isenmann wertvolle internationale Erfahrung bei Pfizer. Dort verantwortete er als Business Unit Head Oncology zunächst den polnischen Markt, bevor er als Oncology Sub-Cluster Lead die strategische Leitung für 25 osteuropäische Länder übernahm.

«Markus Isenmann hat in seiner bisherigen Laufbahn eindrucksvoll bewiesen, dass er komplexe Organisationen erfolgreich steuern, Teams inspirieren und herausragende Geschäftsergebnisse liefern kann», betont Heidrun Irschik-Hadjieff, Leiterin der Multicountry-Organisation Deutschland, Schweiz, Österreich, Vorsitzende der Geschäftsführung in Deutschland und General Manager Vaccines Sanofi in Deutschland. «Die Kombination aus strategischem Weitblick, operativer Exzellenz und seiner Fähigkeit zur Mitarbeitenden-Entwicklung macht ihn zur idealen Besetzung für diese Position.»

Markus Isenmann tritt damit die Nachfolge von Michael Kubischik an, der die Leitung beider Länder bis Ende 2025 innehatte und die Geschäfte erfolgreich führte. (Sanofi/mc/hfu)