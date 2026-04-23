Santhera ernennt Orlando Oliveira zum neuen CEO nach Rücktritt von Eklund

Pratteln – Bei Santhera kommt es zu einem Wechsel an der Spitze: Konzernchef Dario Eklund tritt nach knapp 7 Jahren zurück. Zu seinem Nachfolger wurde Orlando Oliveira ernannt, der sein Amt am 15. Juli antritt, wie das Biopharmaunternehmen am Donnerstag in einem Communiqué bekannt gab.

Eklund erklärte, nach fast 7 Jahren im Amt sei die Zeit reif für einen Übergang an der Führungsspitze. Der Führungswechsel zum richtigen Zeitpunkt würde neue Perspektiven, neue Energie und Unterstützung für die nächste Wachstumsphase mit sich bringen.

Santhera stehe heute auf einem soliden Fundament, sagte Eklund weiter: Das Medikament Agamree gegen Duchenne-Muskeldystrophie habe sich als wachsende globale Marke etabliert, und das Unternehmen befinde sich in einer starken und stabilen Position für die Zukunft.

Sein Nachfolger Orlando Oliveira habe mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Pharmabranche, der Onkologie, mit seltenen Krankheiten und Medikamenten für seltene Krankheiten. Oliveira ist derzeit Kommerzchef des US-Unternehmens Zenas Biopharma, das an der Technologiebörse Nasdaq kotiert ist, wie es hiess. (awp/mc/ps)