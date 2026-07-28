Schlatter ernennt Daniel Zappa per August zum neuen Chef

Schlieren – Schlatter wechselt per 1. August 2026 den Chef an der Konzernspitze. Daniel Zappa übernimmt die Leitung von Werner Schmidli, der am 31. Juli als Konzernchef zurücktritt.

Damit setzt der Maschinenbauer laut einer Mitteilung vom Dienstag die langfristige Nachfolgeplanung in der operativen Führung um. Zappa war bisher Vertriebschef (Chief Sales Officer) und hatte in der Gruppe bereits verschiedene Führungsfunktionen inne.

Neuer Vertriebschef und Mitglied der Geschäftsleitung wird per 1. August Roger Widmer. Er ist derzeit Leiter Projekt- und Produktmanagement sowie stellvertretender Vertriebschef.

Laut Schlatter bleiben die bisherige Strategie und die Erwartungen für das Geschäftsjahr 2026 unverändert. (awp/mc/ps)