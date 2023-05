Schweizer Automarkt auch im April auf Erholungskurs

Bern – Die Anzahl in der Schweiz und in Liechtenstein neu immatrikulierten Autos hat im April zugelegt. Damit knüpft der Automarkt an die Erholung im ersten Quartal an.

Mit 18’149 lag die Zahl der Neuzulassungen um 16 Prozent über dem April 2022, wie der Importverband Auto Schweiz am Dienstag mitteilte. Von Januar bis März lagen die Neuzulassungen bereits 8 Prozent höher als im letzten Jahr.

Die Hersteller bekämen zunehmen die Lieferketten besser in den Griff, was die Zuverlässigkeit und Berechenbarkeit bei Neubestellungen deutlich erhöhe, heisst es. Dies zeigen denn auch die kumulierten Neuzulassungen der ersten vier Monate 2023: 76’968 Neuregistrierungen bedeuten einen Marktzuwachs von gut 10 Prozent.

Elektro- und Hybridantriebe weiter auf dem Vormarsch

Autos mit Elektro- und Hybridantrieben gewannen dabei weitere Marktanteile, wie das erste Jahresdrittel zeigt. Die Zunahme habe gegenüber den vergangenen Jahren aber etwas an Dynamik eingebüsst.

Autos mit Elektro-, Hybrid-, Gas- und Wasserstoffmotor kommen bei den Neuzulassungen von Januar bis April auf 41’620. Das sind knapp 20 Prozent mehr als im Vorjahr, und mit 54 Prozent stellen sie dabei klar die Mehrheit der neu registrierten Personenwagen. Im Vorjahreszeitraum machten sie noch knapp weniger als die Hälfte aus. Der Trend dürfte laut dem Verband anhalten. (awp/mc/ps)

Auto Schweiz