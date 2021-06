Schweizer Digital-Allianz ernennt Silvano Oeschger zum Geschäftsführer ihres Joint Ventures “OneLog”

Zürich – Zur Entwicklung und zum Betrieb einer gemeinsamen Single-Sign-On-Lösung der Schweizer Digital-Allianz wird das Gemeinschaftsunternehmen OneLog gegründet. Mit der Besetzung der Geschäftsführung und der Komplettierung ihres Verwaltungsrats nimmt die Gesellschaft OneLog einen wichtigen Schritt.

Silvano Oeschger übernimmt ab Juni 2021 die Geschäftsführung des Unternehmens OneLog, welches die Einführung einer gemeinsamen Log-in-Technologie für Medienunternehmen in der Schweiz zum Ziel hat. Der 31-Jährige ist derzeit als Senior Product Manager Technology bei der TX Group tätig und arbeitete zuvor während vierzehn Jahren in verschiedenen Funktionen bei Ringier, zuletzt als Senior Projekt Manager Data Services. Der diplomierte Wirtschaftsinformatiker HF verfügt über profunde Kenntnisse in den Bereichen Publishing und Content Management und ist ein Experte der digitalen Transformation. In seiner neuen Funktion wird Silvano Oeschger von Marcus Dauck, Head Publishing Technology & Services der Ringier AG, unterstützt, der das Joint Venture OneLog als Senior Adviser begleiten wird. Marcus Dauck verfügt über eine dreissigjährige Karriere im IT-Bereich und über einer breitgefächerten Expertise der digitalen Publizistik.

“Das gemeinsame Ziel der Schweizer Digital-Allianz ist, dass sich möglichst viele Nutzer/-innen einloggen. OneLog ist eine riesige Chance für die Schweizer Medienindustrie und ich freue mich darauf, das mitgestalten zu dürfen“, sagt Silvano Oeschger.

Abdi Scheybani, der die Schweizer Digital-Allianz von Beginn an als externer Gesamtprojektleiter geführt und aufgrund seiner profunden Fachkenntnisse und seines hervorragenden Projektmanagements die bisherigen Projektphasen der Digital-Allianz entscheidend geprägt hat, übergibt mit der Gründung des OneLog Joint Ventures seine Rolle an Silvano Oeschger und Marcus Dauck.

Joint venture von TX Group und Ringier

Der Verwaltungsrat von OneLog wurde mit der Ernennung von Marco di Bernardo (CTO Pendlermedien, 20 Minuten), Christoph Zimmer (CPO Tamedia Digital Product) sowie von Seiten Ringier mit Kilian Kämpfen (Chief Technology & Data Officer) und Patrick Rademacher (Head of Strategy & Intelligence der Global Media Unit) komplettiert.

Bereits im März 2021 wurden Marc Walder (CEO Ringier AG) als Verwaltungsratspräsident und Samuel Hügli (Mitglied der Geschäftsleitung der TX Group) als Vizepräsident des Verwaltungsrats von OneLog berufen.

Die formelle Gründung des Unternehmens OneLog, einem Joint Venture zwischen der TX Group und Ringier, ist per Ende Juni geplant. Sobald CH Media und NZZ das gemeinsame Digital-Allianz Login einführen, beabsichtigen auch sie, sich an dem OneLog Joint Venture zu beteiligen.

“Überlebenswichtig für die unabhängigen Medien in der Schweiz”

“Die Nutzerinnen und Nutzer von 20 Minuten können das neue Login bereits seit März verwenden. Das war der erste Umsetzungsschritt auf dem Weg zu einem gemeinsamen Login für die Medien in den Schweiz, einem Projekt, das auch international auf grosses Interesse stösst. Mit der Gründung des Gemeinschaftsunternehmens OneLog und der Ernennung des Geschäftsführers zünden wir nun die nächste Stufe. Ich freue mich sehr, dass wir Silvano Oeschger einen Digitalexperten als Geschäftsführer gewinnen konnten, der die Schweizer Medienlandschaft bestens kennt”, sagt Samuel Hügli, Mitglied der Geschäftsleitung TX Group.

OneLog baut auf der Login-Software von Ringier Connect auf, die in den letzten drei Jahren durch Bernd Volf, CEO Ringier Connect, inhouse entwickelt und als Produkt erfolgreich ausgerollt wurde. „Für mich ist es eine Auszeichnung, dass unsere Inhouse-SSO-Lösung als technische Basis von OneLog ausgewählt wurde und fortan die Schweizer Medienindustrie mit seiner innovativen Technologie unterstützt, einen grossen digitalen Schritt vorwärts zu gehen“, sagt Bernd Volf.

Marc Walder: «Die Gründung der Dachgesellschaft OneLog, die für das Betreiben des gemeinsamen Allianz-Logins verantwortlich zeichnet, ist ein weiterer wichtiger Schritt für den Medienstandort Schweiz. Digitale Dienste können Ihre Userinnen und User deutlich besser bedienen, wenn diese eingeloggt sind. Das gilt auch für die Medienindustrie. Die Medienmarken der Allianz-Partner gehören zu den führenden in der Schweiz. Sie brauchen registrierte Nutzer, um diese mit besseren Inhalten und besseren Werbeprodukten zu bedienen. Diese Login-Allianz ist überlebenswichtig für die unabhängigen Medien in der Schweiz.“ (Ringier/mc/hfu)