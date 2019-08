Schweizer Exporte sinken im Juli

Bern – Die Schweizer Exportwirtschaft hat im Juli 2019 nicht an den starken Vormonat anknüpfen können. Die Exporte nahmen saisonbereinigt (zum Vormonat) nominal um 3,9 Prozent auf 19,60 Milliarden Franken ab. Real – also preisbereinigt – betrug der Rückgang 1,8 Prozent, wie die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) am Dienstag mitteilte.

Rückläufig entwickelten sich auch die Importe. Sie nahmen nominal um 1,7 Prozent auf 16,93 Milliarden Franken ab, real um 0,5 Prozent. In der Handelsbilanz resultierte damit ein Überschuss von 2,67 Milliarden Franken, gegenüber 3,17 Milliarden im Juni.

Die Zollverwaltung schreibt von einem „abgebremsten Aussenhandel“ und verweist auf den starken Vormonat, als die Exporte um 8,4 Prozent angezogen hätten. Der Juli 2019 sei gleichwohl der Monat mit den zweithöchsten Exporten aller Zeiten gewesen, wurde betont.

Weniger Ausfuhren in die USA

Hauptverantwortlich für den Rückgang der Exporte war laut den Angaben die umsatzgrössten Sparte der chemisch-pharmazeutischen Produkten. Dagegen hätten die Ausfuhren von Maschinen und Elektronik gegenüber Juni 2019 um 5,9 Prozent zugenommen.

Ein differenziertes Bild zeigte sich hinsichtlich der drei Hauptmärkte: Deutliche Spuren in der Gesamtentwicklung hinterliess der Exportrückgang nach Nordamerika (-12%), nachdem im Vormonat noch ein Plus von gut 17 Prozent resultiert hatte. Die Ausfuhren nach Europa nahmen leicht ab (-0,6%), jene nach Asien leicht zu (+1,5%). (awp/mc/ps)

EZV