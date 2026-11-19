Bern – Die Schweiz hat im Oktober mehr exportiert als im Vormonat. Doch dies galt nicht für alle Warengruppen.

Die Exporte stiegen saisonbereinigt nominal um 6,3 Prozent auf 24,69 Milliarden Franken, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Donnerstag mitteilte. Real – also um Preisveränderungen bereinigt – resultierte ein Plus von 2,4 Prozent.

Damit stiegen die Ausfuhren den zweiten Monat in Folge und sind laut dem Bundesamt zurück auf dem Niveau vom Juni. Dazwischen gab es eine eigentliche Berg- und Talfahrt mit einem zweistelligen Wachstum im Juli und einem zweistelligen Einbruch im August.

Dafür verantwortlich waren die volatilen Chemie- und Pharmaexporte, die rund die Hälfte der gesamten Ausfuhren der Schweiz ausmachen. Auch im Oktober prägten diese das Gesamtbild mit einem Anstieg um knapp 16 Prozent.

Weniger Maschinenexporte

In vielen anderen Bereichen lief es schlechter. So verzeichneten laut dem BAZG nur vier der zehn wichtigsten Warengruppen ein Exportplus. Rückläufig waren unter anderem die Exporte im Bereich Bijouterie und Juwelierwaren. Und in der wichtigen Maschinen- und Elektroindustrie war die Entwicklung uneinheitlich: Bei den Maschinen (-1,8 Prozent) ging es abwärts, im Bereich Elektronik (+11 Prozent) aufwärts.

Regional gab es grosse Unterschiede. So nahmen die Exporte nach Nordamerika deutlich zu (+17,5 Prozent), jene nach Europa leicht um 4,8 Prozent. Die Ausfuhren nach Asien gaben hingegen leicht nach.

Die Importe nahmen nominal um 2,2 Prozent auf 21,51 Milliarden ab, real resultierte aber ein leichtes Plus von 0,7 Prozent. Unter dem Strich erhöhte sich der Handelsbilanzüberschuss deutlich auf 3,18 von 1,23 Milliarden im Vormonat. (awp/mc/pg)